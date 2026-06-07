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大全聯假日限定優惠！1元紐西蘭蘋果怎麼買？

▲大全聯限定，會員在PX Pay上領取福利券，可用1元買蘋果、10元買整袋馬鈴薯。（圖／取自大全聯官網）

▲大全聯限時特賣至6月8日。（圖／業者提供）

全聯限時3天：開心果可可脆Q餅平均43元

▲全聯We Sweet開心果可可脆Q餅平均每顆最低43元。（圖／業者提供）

▲全聯6月8日前牛心蕃茄特價29元。（圖／業者提供）

▲全聯至6月8日前，紐西蘭加拉蘋果平均每粒13元。（圖／業者提供）

美廉社「命定啤酒」開賣！滿額加送5塊炸雞

▲美廉社主打「心動啤酒」，將多款人氣進口啤酒依照風格分類，消費滿額送5塊炸雞兌換券。（圖／業者提供）

報稅後省錢必收！大全聯表示，6月8日前在PX Pay上領取福利券，就能用1元買紐西蘭DIVA蘋果、10元買整袋台灣馬鈴薯，以及煮火鍋、減脂必備的鴻喜菇、雪白菇也只要10元。全聯同步祭出假日買菜優惠，整盒牛心蕃茄下殺至29元，近期人氣相當高的「We Sweet開心果可可脆Q餅」，限時每顆平均43元。美廉社則有「命定啤酒」活動，《NOWNEWS今日新聞》整理3大通路優惠重點一文速看。1元蘋果不是夢！大全聯宣布，即日起至6月8日在大全聯PX Pay發放優惠券，只要會員在PX Pay上領取福利券，就能用1元買紐西蘭DIVA蘋果（每粒約145g），另外憑券還有台灣馬鈴薯10元、每袋約600g；好菇道有機鴻喜菇／有機雪白菇（每包約100g）也是10元限時優惠價。大全聯表示，福利券數量有限，領完為止，限大全聯實體門市使用，單筆交易限用1張，品項依POS為主。沒領到券沒關係，假日到大全聯買菜補貨也很有感，即日起至6月8日前，蔬菜、水果、肉品、海鮮、烘焙都有好康可撿，特價重點一次看：◾台灣烏殼綠筍（約700g／支），原價85元，特價59元，現省26元，適合清燙、煮湯。◾台灣空心菜（約500g／袋），原價55元，特價35元，現省20元。◾台灣青江菜（約500g／袋），原價45元，特價35元，可炒青菜、煮麵、配便當。◾台灣愛文芒果，每公斤原價125元，特價99元。◾吳郭魚（約500g至700g／尾），原價69元，特價49元，現省20元。◾冷藏肉－豬梅花肉塊／大包裝，每台斤原價240元，特價216元。◾冷藏肉－去骨雞腿／大包裝，每台斤原價172.8元，特價138元，備餐、烤肉、氣炸都很適合。◾青蔥厚燒餅，單個原價39元，3個特價89元，現省28元。◾葡萄吐司400g，原價82元，特價65元，現省17元。◾蜂蜜奶油小牛角12入，原價99元，特價89元，假日買菜一起把早餐備好。杜拜巧克力熱潮還沒退燒，週末到全聯超市也能用銅板價買到。全聯6月6日至6月8日推出3天生鮮激省優惠，蔬果、海鮮、肉品、湯品到甜點一次下殺，其中亮點之一就是「We Sweet開心果可可脆Q餅」28g，原價65元，單顆特價59元，3顆特價129元，等於每顆只要43元，現省66元（全台門市每日限量3.5萬顆）。生鮮補貨也能省錢，除了大全聯量販優惠，全聯超市也同步促銷，活動一次看：◾牛心蕃茄（約300g／盒），原價55元，特價29元，現省26元，全台門市每日限量6萬盒。◾紐西蘭加拉蘋果#120，6粒特價78元，平均每粒13元。◾挪威鮮鯖魚切片（無鹽）300g，每盒原價198元，特價149元，現省49元，可乾煎、氣炸或搭配蔬菜。◾十三香雞胸（約130g／盒），原價69元，特價52元，現省17元。◾黑豬梅花火鍋片（約200g／盒），原價139元，特價105元，現省34元，可煮湯、快炒、煮火鍋。◾美味堂鹿茸烏骨雞，原價319元，特價279元，現省40元。美廉社則是搶攻夏日啤酒消暑商機，即日起至6月23日推出全新主題企劃「心動啤酒」，將多款人氣進口啤酒依照風格分類，幫消費者找到「命定啤酒」，無論是喜歡陽光溫暖、霸道總裁，還是鄰家初戀系，都能配對最適合的微醺對象。即日起至6月23日前，購買罐裝啤酒全系列（加價購除外），單筆折扣後消費滿999元，就送拿坡里5塊炸雞兌換券。📍輕熟魅力系：波蘭愛德美紅艾爾啤酒 500ml（紅款ABV 5%）：濃郁麥芽加上烘烤焦糖香氣超有魅力，2件促銷價99元。📍氣質文青系：比利時Martens啤酒 500ml（金款ABV 4.6%、綠款ABV 5.2%）：優雅的正統皮爾森風格啤酒，3件促銷價129元。📍霸道總裁系：波蘭梵布爾頂級啤酒 500ml（紫款ABV 8.5%）：口感濃烈的8.5%高酒精啤酒，3件促銷價129元。📍人氣顏質系：峇里島Kura精釀手工拉格 330ml（藍款ABV 4.2%）：來自峇里島的高顏質清爽啤酒，1件促銷價49元。📍鄰家初戀系：皇家老修士檸檬啤酒 500ml（綠款ABV 2%）：酸甜果汁感加上細緻輕盈氣泡，3件促銷價119元📍清新氧氣系：立陶宛卡納經典拉格啤酒 500ml（綠款ABV 5%）：爽口易飲的特性，加上乳酸飲料秒變日式居酒屋風格，3件促銷價119元。📍腹黑悶騷系：捷克布拉格頂級黑啤酒 500ml（紅款ABV 4.4%）：帶有咖啡炭焙香氣，3件促銷價129元。📍陽光溫暖系：土耳其EFES生啤酒 500ml（咖款ABV 5%）：4種大麥均衡調製，1件促銷價49元。