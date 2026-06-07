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行政院長卓榮泰今（7）日出席國家海洋日活動，致詞時勉勵海巡繼續推動「海空一體、精銳海巡」，強化海域的安全跟國家韌性，另提及宣示反毒決心，行政院將成立「打黑反毒中央指揮小組」，跟各位一起用全國的力量打擊毒販，維護國人生命安全。此外就全世界而言，台灣的科技領先已是科技及經濟發展的核心，自己始終主張台灣轉向，「面向海洋、走向全世界，不必守在這一片中國大陸，我們才有未來發展的契機跟努力！」卓榮泰致詞時表示，一來就看到這麼大的雲林艦，記得去年大概端午節前夕，在台北八里登上了嘉義艦，充分感受到「國艦國造」屬於全體國人的自信跟驕傲，謝謝海委會、海巡弟兄們努力工作且得到非常好的效果，讓海域安全以及各種走私、緝毒、防疫的工作上，都得到非常好的進展。卓榮泰表示，海委會主委管碧玲提出「海空一體、精銳海巡」理念，因此從各種無人載具以及智慧監控，海空立體的巡防能力都大大的提升，去年也首度頒發了「國家海光獎」，代表國家進一步的重視海洋資源跟安全，也重視每一位站在第一線守護海洋的夥伴們。卓榮泰說，近幾年來，社會非常關注反毒的相關工作，檢、警、調、憲、海巡、關務是六大緝毒、反毒的重要機關。行政院在日前頒布了從「源頭遏阻」到「強化查緝」以及「重懲毒販」這項工作，未來更需要海巡的各位弟兄姊妹們，全心全力的投入反毒的工作，預計在行政院會另外成立一個「打黑反毒中央指揮小組」，跟各位一起用中央、全國的力量來打擊毒販，維護國家國人的生命安全。卓榮泰表示，海巡弟兄站在第一線，要為國家立下最大的汗馬功勞，為國家的安全、打黑反毒的這項工作，重新全面的部署，政府才能夠達到想要的目標。今天國家海洋日不僅在高雄，在全國好幾個港口也都頒布了、也設立了非常好的活動，應該讓國人進一步地了解到海洋跟國家的重要，也了解到海巡弟兄們對國家使命感這麼樣的重視。卓榮泰提到，管主委在海委會的工作非常辛苦，但是她是第一個、也是唯一一個，請求她要「管到太平洋」的人。她不僅要管台灣海峽，要一直管到太平洋，為管主委過去的這項工作喝采。因為在這禮拜的行政院會中，她把她的生命目標都綻放出來了，因為這個禮拜提到很多重要的工作，尤其提到《海洋保育法》的時候，她說這也是她人生的目標。《海洋保育法》完成立法，而且《海洋產業發展條例》也公佈實施，到《海洋政策白皮書》也修訂來發布，管主委說這都是她的人生目標。卓榮泰表示，這禮拜的院會，更強調了建構國家級的「塑膠微粒監測防線」，這樣會讓我們從「源頭減量」、「科學監測」以及「循環利用」、「海廢清理」跟「國際接軌」，這五個面向從中央的政策再進一步的落實，管主委說這是她要負起治理海洋、對下一個世代的責任，也是國家、國人一起對海洋再次的承諾。卓榮泰也提到，期待未來在民間有這麼大的力量投入的時候，海巡的各位弟兄繼續推動「海空一體、精銳海巡」。一定要精銳盡出，強化海域的安全跟國家韌性。也希望海保署的同仁們繼續深化海洋保育、污染的防治，政府也會支持國家海洋研究院推動海調團隊，以及國家船模實驗室，與海洋科技營運中心各項的建設。卓榮泰說，就全世界而言，台灣的科技領先已經是成為科技及經濟發展的核心，就地緣政治與印太地區的和平穩定，台灣更是這當中重要的中心點，現在已經有把握、有自信，可以「從台灣看世界」，可以從台灣看向太平洋、看向那個廣闊的海洋。卓榮泰強調，自己一直主張台灣轉向，「面向海洋、走向全世界，不必守在這一片中國大陸，才有未來發展的契機跟努力！」勉勵同仁們一起努力，台灣一定要成為印太地區和平穩定關鍵力量。