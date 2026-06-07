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廚房化身浪漫月老廟！台中市政府民政局與大雅區戶政事務所（6）日於大雅廚具旗艦館舉辦「味蕾邂逅‧幸福廚備中」單身聯誼活動。現場吸引40位單身男女化身一日主廚，透過共同備料與烹調建立默契。在料理香氣的助攻下，最終成功促成18對佳偶互表心意，配對率高達90%，創下超高成功率。民政局長吳世瑋表示，市府今年共規劃25場多元主題的單身聯誼，涵蓋運動體驗、創意手作及生活風格等。此次特別結合在地知名廚具企業，將居家生活情境融入互動，讓參與者在輕鬆的氛圍中打破初識的尷尬。現場40位男女分成5組，攜手完成10道主題料理，在分工合作中提前感受攜手經營幸福日常的溫暖。大雅戶所主任蔡昇和指出，活動特別導入全功能極智烹飪機，讓自動化科技成為愛情助攻。參加者從挑選食譜、設定程序到精緻擺盤，在協作中展現細心與創意，讓廚房不只是烹調空間，更成為展現生活品味的幸福場域。任職於餐飲業的王先生分享，原本擔心聯誼會流於形式，但料理主題讓互動相當自然有趣；另一位黃小姐則甜蜜表示，共同下廚充滿生活儀式感，讓人不禁想像起未來與另一半共享餐桌時光的溫馨畫面。