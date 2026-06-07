陸軍第八軍團第117旅3月時傳出彈藥管理出包，單位清查時發現，5.56公厘步槍彈空殼數量大量短少，多達近8000發，引發國防部下令徹查。有網友在社群媒體脆（Threads）上發文，稱陸軍要求進軍械室及彈藥庫人員，要在監視器下朗誦警語，念完才能進去，批評陸軍真是離譜到家。對此，陸軍今（7）日表示，為強化官兵法紀觀念，明令於械彈庫房內、外明顯處設置警示標語，並未要求領讀複誦。

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網友發文表示，陸軍要求進軍械室及彈藥庫人員，要在監視器下朗誦警語「竊取或侵佔軍用武器或彈藥者，最重可處無期徒刑」，念完才能進去，批評陸軍真是離譜到家

陸軍回應表示，本軍為強化官兵法紀觀念，明令於械彈庫房內、外明顯處設置警示標語，並未要求領讀複誦。國軍以守護國家為職志，對於械彈存管為基本要項，如遭不肖官兵盜取，不僅嚴重斲傷軍人形象，更危急社會治安。警語主要目的希冀對心存不當企圖之官兵，在臨犯錯前能達警惕嚇阻之效。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...