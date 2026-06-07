隨著NBA休賽季腳步接近，關於金州勇士隊招募「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的傳聞甚囂塵上。知名體育評論員比爾·西蒙斯（Bill Simmons）日前更在播客節目中拋出一項震撼性的交易方案，提議勇士隊透過交易引進安東尼·戴維斯（Anthony Davis），進而吸引詹姆斯加盟，聯手柯瑞（Stephen Curry）組成豪華的超級三巨頭，意圖打造現代版的「浴血任務」夢幻陣容。
球評狂想曲：送走巴特勒換來AD
西蒙斯提出的交易藍圖如下：勇士隊將巴特勒（Jimmy Butler）與2027年無保護首輪籤送往華盛頓巫師隊，換取安東尼·戴維斯。若此筆交易達成，勇士隊將擁有詹姆斯、戴維斯、柯瑞與格林（Draymond Green）的核心陣容。
西蒙斯在節目中表示：「一旦勇士得到安東尼·戴維斯，詹姆斯加盟的意願將大幅提升。我們將正式迎來『浴血任務』軍團，這個陣容包含柯瑞、詹姆斯、戴維斯與格林，這將是聯盟歷史上最具宰制力的陣容之一。」
球星關係深厚 詹皇柯瑞私下即將會面
詹姆斯與戴維斯不僅由同經紀人瑞奇·保羅（Rich Paul）代理，且兩人關係緊密；此外，勇士球星格林同樣隸屬於 Klutch Sports 經紀公司，與詹眉二人私交甚篤。加上柯瑞、詹姆斯與戴維斯在2024年巴黎奧運代表美國隊期間合作默契十足，這使得「組隊」傳聞具備一定的現實基礎。
據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，勇士隊確實對招募詹姆斯持開放態度，且消息人士透露，柯瑞計畫在自由市場開啟前的幾週內，親自與詹姆斯會面，探討聯手奪冠的可能性。
勇士若要成事 薪資空間是關鍵
儘管這套陣容聽起來夢幻，但操作難度極高。根據《舊金山標準報》記者提姆·卡瓦卡米（Tim Kawakami）分析，若勇士隊想簽下詹姆斯，必須在清理薪資空間後，利用1510萬美元的中產特例（Midlevel Exception）進行簽約。
對於即將38歲的柯瑞與41歲的詹姆斯而言，職業生涯已進入尾聲，兩人若能聯手，無疑是近年來 NBA 最具話題性的重磅消息。
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西蒙斯提出的交易藍圖如下：勇士隊將巴特勒（Jimmy Butler）與2027年無保護首輪籤送往華盛頓巫師隊，換取安東尼·戴維斯。若此筆交易達成，勇士隊將擁有詹姆斯、戴維斯、柯瑞與格林（Draymond Green）的核心陣容。
西蒙斯在節目中表示：「一旦勇士得到安東尼·戴維斯，詹姆斯加盟的意願將大幅提升。我們將正式迎來『浴血任務』軍團，這個陣容包含柯瑞、詹姆斯、戴維斯與格林，這將是聯盟歷史上最具宰制力的陣容之一。」
球星關係深厚 詹皇柯瑞私下即將會面
詹姆斯與戴維斯不僅由同經紀人瑞奇·保羅（Rich Paul）代理，且兩人關係緊密；此外，勇士球星格林同樣隸屬於 Klutch Sports 經紀公司，與詹眉二人私交甚篤。加上柯瑞、詹姆斯與戴維斯在2024年巴黎奧運代表美國隊期間合作默契十足，這使得「組隊」傳聞具備一定的現實基礎。
據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，勇士隊確實對招募詹姆斯持開放態度，且消息人士透露，柯瑞計畫在自由市場開啟前的幾週內，親自與詹姆斯會面，探討聯手奪冠的可能性。
勇士若要成事 薪資空間是關鍵
儘管這套陣容聽起來夢幻，但操作難度極高。根據《舊金山標準報》記者提姆·卡瓦卡米（Tim Kawakami）分析，若勇士隊想簽下詹姆斯，必須在清理薪資空間後，利用1510萬美元的中產特例（Midlevel Exception）進行簽約。
對於即將38歲的柯瑞與41歲的詹姆斯而言，職業生涯已進入尾聲，兩人若能聯手，無疑是近年來 NBA 最具話題性的重磅消息。