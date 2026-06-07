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聖安東尼奧馬刺隊在2026年NBA總冠軍賽遭遇重挫，主場連續兩戰不敵紐約尼克隊，目前陷入0：2的系列賽劣勢。馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二戰繳出29分、9籃板、4阻攻的亮眼數據，卻在最後關鍵時刻發生要命失誤。賽後他在受訪時坦言自己對這場比賽印象感到大腦一片空白（Things got blurry），沒想到這番言論引發NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的強烈不滿，在節目中直接公開痛批。在ESPN節目《Inside the NBA》中，歐尼爾針對文班亞馬的賽後發言表達了強硬立場。當被問及為何對此感到不滿時，歐尼爾直言：「首先，身為球隊領袖，你應該一肩扛起責任，而不是說你感覺『記憶變得模糊不清』。如果你是紐約尼克隊的球員，聽到對手當家球星說這種話，下一場絕對會全力衝著他的頭來！」歐尼爾強調，在這個最高殿堂，球員絕對不能表現出慌亂或迷惘的狀態。他表示：「我不知道他心裡在想什麼，但聽起來他顯得很慌張（flustered）。在總冠軍賽這種層級的比賽中，你絕對不能讓自己處於那種狀態。」儘管同台的肯尼·史密斯（Kenny Smith）試圖緩頰，認為文班亞馬可能只是在承認自己缺乏專注力，但歐尼爾依然不買帳，堅定地表示：「好吧，那也不要說出來。絕對不要說什麼『大腦一片空白』這種詞。」馬刺隊目前的處境堪稱史詩級困局。在NBA歷史上，尚未有任何球隊能在總決賽前兩場於主場輸球的情況下，最終逆轉奪冠。尼克隊不僅展現了季後賽13連勝的超強宰制力，更在客場拿下了極具心理優勢的兩勝。對於這些排山倒海的質疑與壓力，文班亞馬本人則展現了年輕球員的韌性。他坦言自己對最後的失誤感到後悔，但隨即強調會將這種挫折感轉化為動力，激勵球隊在接下來的第三、四戰做出反擊。文班亞馬在賽後重申：「這不是因為我必須想出什麼驚天動地的解決方案，而是我只要打出正常的表現就好。」