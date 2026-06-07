根據星巴克官網，6月「星巴克買一送一」三大咖啡優惠喝到月底，6月12日「全品項享85折優惠」盛夏歡聚派對；迎接世界盃，足球小熊玻璃TOGO冷水杯新品開賣。運動品牌Vans歡慶60周年，攜手福岡咖啡NO COFFEE在捷運中山站打造限定快閃店，推薦C
ORTIS同款Authentic系列球鞋、搶拍洗衣房主題背景牆，開喝「Off The Malt」1966 麥芽特調。
星巴克：「買一送一」三大咖啡優惠！喝到6月底 全品項85折優惠
夏天想喝「星巴克買一送一」，推薦三大咖啡優惠到6月底，加碼「全品項享85折優惠」盛夏歡聚派對：
◾️買一送一每周一咖啡優惠喝到6月底！星巴克表示，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
◾️「星巴克買一送一」端午節優惠！星巴克即日起至6月14日，預購端午節冷藏禮盒享9折優惠；結帳可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張，採累計方式，購買兩盒兩張，三盒三張…以此類推。飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
◾️6/12全品項享85折優惠滿額送「星巴克」好友分享優惠券！星巴克盛夏歡聚派對，6月12日（五）全品項享85折優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
活動當天單筆折扣後，消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上「好友分享優惠券」一張；消費滿680元，即可獲得「星巴克典藏大禮袋」乙個（可累贈，數量有限贈完為止）。
提醒大家，小白單之兌換期間為活動日隔天開始，兌換日為6月13日（六）至6月19日（五）。可累贈，以小白單形式提供。
星巴克：足球小熊玻璃TOGO冷水杯新品！世界盃開賣
全球瘋搶的星巴克熊熊玻璃杯，呼應世界盃國際足球賽事熱潮，全新打造「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」，透亮Bearista玻璃小熊戴上足球造型的矽膠帽，以立體拼接球面設計結合經典品牌綠色，搭配綠白條紋吸管，展現運動活力。
Vans x NO COFFEE！C
ORTIS咖啡快閃店
運動品牌Vans歡慶60周年，全球企劃「Off The Wall」來到台灣，攜手福岡咖啡NO COFFEE，6月5日至6月13日在捷運中山站打造限定快閃店，推薦C
ORTIS同款Authentic系列球鞋、搶拍洗衣房主題背景牆，開喝「Off The Malt」1966麥芽特調，人氣狗狗角色NO-KUN與CO-FI CHAN，還換上Vans T-shirt造型，變身聯名貼紙與限定杯套，以簡約黑白美學與鮮明品牌風格， 將街頭文化融入咖啡日常。
活動期間凡於Vans指定門市或官方網站購
買任一Authentic系列鞋款，即可兌換Vans x NO COFFEE限定「聯名特調飲品」乙杯；於NO COFFEE中山店Vans夏日限定快閃店，購買限定聯名特調
飲品即可獲得「限量聯名貼紙」一組；憑聯名杯套至Vans南西三越三 館，還可兌換「Vans品牌限定鑰匙圈」乙個。
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夏天想喝「星巴克買一送一」，推薦三大咖啡優惠到6月底，加碼「全品項享85折優惠」盛夏歡聚派對：
◾️買一送一每周一咖啡優惠喝到6月底！星巴克表示，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
◾️「星巴克買一送一」端午節優惠！星巴克即日起至6月14日，預購端午節冷藏禮盒享9折優惠；結帳可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張，採累計方式，購買兩盒兩張，三盒三張…以此類推。飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
◾️6/12全品項享85折優惠滿額送「星巴克」好友分享優惠券！星巴克盛夏歡聚派對，6月12日（五）全品項享85折優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
活動當天單筆折扣後，消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上「好友分享優惠券」一張；消費滿680元，即可獲得「星巴克典藏大禮袋」乙個（可累贈，數量有限贈完為止）。
提醒大家，小白單之兌換期間為活動日隔天開始，兌換日為6月13日（六）至6月19日（五）。可累贈，以小白單形式提供。
全球瘋搶的星巴克熊熊玻璃杯，呼應世界盃國際足球賽事熱潮，全新打造「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」，透亮Bearista玻璃小熊戴上足球造型的矽膠帽，以立體拼接球面設計結合經典品牌綠色，搭配綠白條紋吸管，展現運動活力。
運動品牌Vans歡慶60周年，全球企劃「Off The Wall」來到台灣，攜手福岡咖啡NO COFFEE，6月5日至6月13日在捷運中山站打造限定快閃店，推薦C