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▲由張凌赫（左）、王楚然（右）主演的《這一秒過火》，劇情元素包含「救命之恩變滅門之仇」、「假死重逢」、「叔嫂禁忌」、「強取豪奪」元素，還沒正式播出，相關影片已經在抖音有33億播放量。（圖／翻攝自微博）

今年暑假不怕鬧劇荒，由張凌赫、王楚然領銜主演的民國愛情電視劇《這一秒過火》，大談復仇千金重逢豪門少爺的相愛相殺虐戀，劇情改編自小說《如果這一秒，我沒遇見你》，最新宣傳進度正式曝光，劇集暫定為33集，預計將於7月18日暑假黃金檔，在愛奇藝與騰訊視頻雙平台同步上線，該劇同時還有付辛博、徐振軒、鶴秋等實力派演員陣容，可說是粉絲最期待的暑期強檔。《這一秒過火》改編自被封為「虐戀天后」的作家匪我思存同名經典小說。故事描述在民國初年風起雲湧的上海灘，豪門恩怨與復仇主線緊密交織。藥商之女「任素素」（王楚然 飾）意外救下原是軍閥之子、卻因抱錯嬰兒而慘遭虐待的逃亡少年「慕容清嶧」（張凌赫 飾）。沒想到，善良的救贖反讓任家慘遭滅門。假死逃脫後的任素素化名為「方牧蘭」，苦心佈局復仇的同時，與當年的少年再次重逢，開啟長達十年的情感博弈與愛恨糾葛。除了高能揪心的劇本，該劇最大的看點莫過於視覺上的美學大升級。張凌赫與王楚然的組合，被封為「95後顏霸天花板CP」，此次也是兩人的首度攜手合作，而張凌身高190公分、王楚然172公分，也形成了最萌身高差。張凌赫飾演的「慕容清嶧」一角，可說是集結了「美、強、慘」與「瘋狂」於一身，既是留英歸來的醫生，也是殺伐果斷的軍閥少帥，內心深情偏執，破碎感與壓迫感並存，造型上挑戰民國腹黑軍閥造型，制服誘惑與挺拔身形極具張力。王楚然則是一人分飾任素素、方牧蘭兩角，前期是溫婉善良的藥商之女，後期是隱忍腹黑、為復仇歸來的黑蓮花，旗袍造型與雙面人設反差極大。值得一提的是，劇情內容包括「救命之恩變滅門之仇」、「假死重逢」、「叔嫂禁忌」、「強取豪奪」等各種衝突元素，看點多、戲劇張力也強，目前抖音相關話題播放量累計已超33億。