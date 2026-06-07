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荷姆茲海峽再爆衝突

美國與伊朗雖進入脆弱停火階段，但雙方軍事行動仍未完全停止。消息人士透露，美國政府正研議將伊朗資產轉用於協助波斯灣盟友重建及修復遭伊朗攻擊造成的損害；與此同時，伊朗持續向科威特與巴林方向發射飛彈與無人機，使原本停滯不前的和平談判再添變數。綜合路透社、彭博社等外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示財政部團隊評估伊朗對波灣盟邦造成的損失規模，並研究利用伊朗資產作為賠償與重建資金的可行性。知情人士表示，相關措施不僅針對既有損害，也可能涵蓋未來衝突造成的破壞。該名消息人士未具體說明財政部正在審查哪一類型的資產。不過，從美方用來形容這項新舉措的措辭來看，其範圍似乎並不僅限於已被凍結的資產。美國廣播公司新聞網（ABC News）指出，消息人士透露，所謂的「伊朗資產」，可能包括被凍結的資產以及美國扣押的船隻，美國政府正與波灣國家溝通，徵求他們的意見。這項消息曝光前一天，伊朗最高領袖顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）曾表示，結束美伊戰爭的關鍵條件之一，是美方解凍約240億美元的伊朗資產。據伊朗學生通訊社（ISNA）報導，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）已抵達德黑蘭，將向伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）轉達來自巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）及巴國陸軍參謀長穆尼爾致函穆吉塔巴的「特別信函」。如今華府反而考慮將相關資產轉作他用，恐進一步刺激德黑蘭當局。目前美國與伊朗仍維持4月上旬以來的脆弱停火，在雙方和平談判陷入僵局之際，美軍與伊朗本週末再度爆發軍事衝突。美國中央司令部表示，美軍在荷姆茲海峽附近擊落多架伊朗無人機後，於6日凌晨對位於格魯克（Goruk）及格什姆島（Qeshm Island）的伊朗沿岸雷達設施發動空襲。美方稱，這些無人機對國際航運安全構成威脅，後續又攔截兩架企圖接近航道的攻擊型無人機。伊朗則迅速展開報復。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱，已對位於科威特與巴林境內的美軍基地發動彈道飛彈攻擊。科威特軍方表示，防空系統成功攔截7枚飛越住宅區的彈道飛彈，雖造成部分財物損失，但未傳出人員傷亡。巴林則一度拉響空襲警報，當局要求民眾立即前往避難所避難。