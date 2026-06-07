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▲《鐵拳教育》中建立虛構單位「教權保護局」來懲治壞學生、恐龍家長、不良教師。（圖／Netflix Taiwan YouTube）

Netflix推出的原創韓劇《鐵拳教育》5日開播，講述特殊部門「教權保護局」進入校園整治壞學生、對付恐龍家長的故事。劇情雖然有許多以暴制暴的不合法場面，卻被台灣網友推爆，認為這內容反映出如今教師的困境，日前高雄才剛有老師疑似遭到學生霸凌而墜樓。而這部韓劇中的反制手段，讓不少觀眾直呼大快人心，被讚：「不只是爽片而已」。《鐵拳教育》劇情建構在一個教育體制逐漸崩壞的假想世界觀，當校園暴力、師生關係緊張、家長過度干涉等問題齊發，政府只能成立「教權保護局」來進行校園管制。該單位主張用「非常手段解決非常問題」，處理失控的校園案件，面對壞學生，主角們一言不合就直接開打，讓觀眾看了直呼痛快。該劇5日開播，一次釋出全部10集內容，由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演，目前已衝上Netflix台灣播放排行榜第一名，可見其熱度之高，許多觀眾看完後也紛紛在Threads上討論心得。不少人大讚這部韓劇上映的正是時候，「不拖泥帶水，時間到該打就打、該揍就揍，沒在廢話，一口飯沒吞完，老師拳頭就下去了，爽死，（看到）台灣教育界現狀，鐵拳教育上片時機剛剛好」、「請教育部的人用心看一看《鐵拳教育》，是現在人民的心聲」、「目前看到第5集，台灣也需要這樣的戲劇」、「每一集都說中台灣目前發生的現況和經歷，越看越覺得，目前教育界也需要這種部門。」《鐵拳教育》的劇情也讓網友聯想到高雄某明星國小的嚴姓教師墜樓案，「冥冥之中嗎？Netflix於2026年6月5日上線的原創韓國劇集《鐵拳教育》， 是致敬嚴老師嗎？」、「看到這就想到xx國小的嚴老師」、「這部真的來得很剛好，看壞學生被扁真是痛快」、「希望所有不良學生都可以跟《鐵拳教育》裡面的敗類一樣，被痛毆一頓改過自新」。據高雄市教師職業工會指出，嚴老師是某明星國小的資深自然課老師，墜樓前疑似遭到不服管教的極端學生長期咆哮、言語攻擊，甚至被家長提告，讓他身心俱疲，最終才在休假3個月後、復工的第一天於學校墜樓。但目前校方否認該說法，呼籲網友不要獵巫，傷害在校學生。