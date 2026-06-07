經過周五、周六一陣降雨後，今（7）日上午各地雨勢有減緩趨勢，甚至太陽露臉，不過這只是短暫空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受西南風持續輸送水氣影響，嘉義至屏東還是要注意大雨，中午過後在熱力作用加持下，大台北、基隆也要嚴防強降雨

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於西南風引入水氣，今天中午，雷達回波圖可以看到，海面上已有一坨一坨的雷雨帶，正順著西南風排隊移入南部上空，嘉義至屏東整天多雲時晴，偶爾有大雨，出門一定要帶雨具，沒下雨時非常悶熱。

▲西南風加上午後熱力作用，容易激發午後對流，大台北、基隆、各地內陸與山區，下午至晚上要注意顯著雨勢。（圖／中央氣象署）
▲西南風加上午後熱力作用，容易激發午後對流，大台北、基隆、各地內陸與山區，下午至晚上要注意顯著雨勢。（圖／中央氣象署）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於西南風加上午後熱力作用，容易激發午後對流，大台北、基隆、各地內陸與山區，今天下午至夜晚要特別嚴防強降雨發生，中部則會集中在內陸及山區。

明天鋒面開始靠近台灣，西南風帶來的水氣更多，將讓北台灣雷陣雨更為猛烈，中南部也會開始出現雨勢，「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，「趕緊檢查一下住家附近的排水溝渠是否暢通，做好防汛、防災準備。」

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...