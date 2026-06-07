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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造大台北天際線等政見，而台北市府大地處卻在今（7）日一早發新聞稿反駁，對此沈伯洋感嘆稱，局處週末發稿相當於加班，其次是用局處加入政治攻防，「這不是一件正常的事情」。對於沈伯洋提出大台北天際線政見，台北市府大地處今日一早回應說明，所謂「大台北天際線」是一條跨越雙北且包含許多原始險惡地形的「硬核探勘路線」，若要在這樣的地方闢建步道，會嚴重破壞自然，「既不可能，更不應該」。沈伯洋今日受訪回應，北市府對天際線的講法大概有誤解，自己講的都只是交通路網的建立，此外今天早上看到時感到非常憂心，「他們都是禮拜六、禮拜天發新聞稿」。沈伯洋說，這其中有兩個層次，第一是周末相當於加班方式；第二是等於用局處加入政治攻防，「這不是一件正常的事情」。