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◼︎台中市6月8日停水範圍一次看

降壓地區

▲台中市6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中市大里區6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎高雄市6月8日停水範圍一次看

▲高雄市6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣6月8日停水範圍一次看

▲雲林縣6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義縣6月8日停水範圍一次看

▲嘉義縣6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎屏東縣6月8日停水範圍一次看

▲屏東縣6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎宜蘭縣6月8日停水範圍一次看

▲宜蘭縣6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎花蓮縣6月8日停水範圍一次看

▲花蓮縣6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台東縣6月8日停水範圍一次看

▲台東縣6月8日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月8日（週一）在上述8縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月8日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：汰換管線工程北區：忠明路、華美街二段、西屯路一段。西區/博館三街、博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠明路、忠義街、明智街、明禮街、臺灣大道二段、華美西街一段。西屯區：何厝東一街、何厝東二街、何厝街、四川路、大弘一街、大弘三街、大弘二街、大弘五街、大弘六街、大弘四街、大弘街、大有一街、大有三街、大有二街、大有五街、大有東街、大有街、大有西街、太原路一段、忠義街、漢口路一段、漢口路二段、甘州五街、甘州四街、甘州街、西屯路二段、青海路一段。北區：健行路、德化街、梅亭街、華美街二段、西屯路一段。西區：中美街、健行路、博館三街、博館路、德化街、梅亭街、華美街、華美街二段。西屯區：何厝東一街、何厝街、四川五街、四川東街、四川西二街、四川路、天水西三街、甘州一街、甘州二街、甘州街、重慶路、青海路一段。停水原因：汰換管線工程大里區：德芳一街、愛心路、新興路。停水原因：汰換管線工程橋頭區：圓環、成功北路、甲樹路、里林東路。停水原因：新舊管連絡停水施工改接作業四湖鄉：保安路、保長湖路、安溪路、關聖路；四湖村、施湖村、湖西村，共3個村里。停水原因：管線汰換工程嘉132線1K+550~3K+400及中埔義仁村台3線286K+700往天濟宮道路停水原因：水量計埋設作業停水施工新園鄉：仙吉村、新東村、田洋村；仙吉路以西、仙鯉路以南、新東路以北、高屏溪以東。停水原因：管網改善工程,新舊管線連絡礁溪鄉：淇武蘭路、大塭路、玉龍路二段吉安鄉：南華村、干城村。共2個村里。停水原因：汰換管線工程台東市：四維路一段、仁愛國小。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。