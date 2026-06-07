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蔣萬安：台北大縱走整體滿意度超過95%

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋近日提出打造「大台北天際線」、串聯登山步道斷點構想，引發台北市政府大地工程處今（7）日假日一早發新聞稿質疑相關問題。對此，沈伯洋進一步批評，大地處選在假日發布新聞稿投入政治攻防，令人憂心。台北市長蔣萬安則是力挺基層回應說，任何抹煞市府基層同仁努力的指控，同仁都會出面澄清與駁斥，「我一定會和市府基層同仁站在一起」。沈伯洋上午受訪時表示，自己提出的「大台北天際線」概念遭到北市府誤解，並質疑局處在週末發布新聞稿回應政策主張，讓公務員捲入政治攻防，不是正常現象。蔣萬安今日下午出席臺北市公私立國民中學114學年度畢業生市長獎頒獎典禮，並接受聯訪。蔣萬安受訪時表示，市府同仁面對外界不實或不公平的指控，本來就有責任出面說明。他也認為，任何抹煞市府基層同仁努力的言論，「同仁一定會出來做澄清跟駁斥」，而他一定會和基層公務員站在一起。媒體也追問，如何看待沈伯洋提出打造「天際線步道」的構想，以及是否認為沈伯洋真正走過台北大縱走。蔣萬安表示，自己日前已說明過，市府過去3年持續推動大縱走行銷與相關改善工程，整體滿意度超過95%。他指出，過去3年參與大縱走活動的人次，相較前7年累計成長79%，接近八成，顯示相關政策與工程獲得市民肯定。蔣萬安表示，包括草山觀瀑吊橋、指南宮竹柏參道夜間光環境等工程，都吸引許多國內外遊客前往體驗，也展現大地工程處長期投入的成果。此外，市府自113年起推出大縱走寶石、徽章等挑戰活動，希望透過挑戰方式吸引更多親子及民眾走入山林、親近自然。