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洛杉磯道奇今（7）日在主場對戰洛杉磯天使，道奇打線今日在首局就有大突破，單局狂灌９分奠定勝基，而投手群方面，先發投手山本由伸繳出八局僅被敲兩安、失一分的超優質先發表現，終場道奇以9：2大勝天使，收下系列賽第二勝。山本由伸首局面對天使前段棒次，遭到梅克勒（Wade Meckler）、培拉薩（Oswald Peraza）安打狙擊先失掉1分，然而此後他就再也沒有讓天使打者踏上壘包，用93球完成21上21下，展現極強宰制力，也是本季首次完成八局的投球。賽後山本由伸防禦率下降到2.68，雖然本戰僅送出四次三振，但仍靠著準確的控球抓下出局數，本季戰績合計六勝四敗。道奇打線今日展現驚人火力，首局便狂打12人次，開路先鋒大谷翔平先以內野安打點燃戰火，隨後帕赫斯（Andy Pages）、沃德（Ryan Ward）相繼敲出長打與兩分砲，搭配弗里蘭的安打與對手失誤，不僅瞬間將天使先發投手打退場。大谷翔平的第二打席上演全壘打秀，掃出左外野方向平射兩分砲，單局以8支安打合力灌進9分大局，創下球隊自2021年以來暌違5年的單局最高得分紀錄。