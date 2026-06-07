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▲近剛卸任台北流行音樂中心董事長的「音樂精靈」黃韻玲（右前），日前在小禎（右後）、黃嘉千（左前）與黃鐙輝（左後）主持的《坐吧！聊聊》節目中，回顧自己從滾石唱片最基層的打工仔，一路蛻變為執掌北流董事長的魔幻生涯。（圖／三立提供）

剛卸任台北流行音樂中心董事長的黃韻玲，日前在《坐吧！聊聊》節目中，回顧自己從滾石唱片洗茶杯打工仔，翻身執掌北流的魔幻生涯。她驚曝17歲時受羅大佑邀請參加會議，身旁竟坐著楊德昌、張艾嘉等大咖，當時正籌拍經典國片《海灘的一天》，毫無資歷的她竟當場被指派擔任「台灣第一美人」胡因夢的鋼琴老師，這段與傳奇女神的隱藏交集，讓全場直呼不可思議。黃韻玲回憶，自己17歲那年因為受到音樂教父羅大佑的邀請參加那一場會議，現場一坐下來，身旁竟然聚集了楊德昌、張艾嘉等影壇重量級大咖，原來當時大家正聚在一起籌拍國片經典《海灘的一天》。更不可思議的是，年紀輕輕、毫無資歷的她，當場竟被大導們點名指派，去擔任女主角、也就是當時號稱「台灣第一美人」胡因夢的鋼琴老師，負責教她彈奏片中的鋼琴戲。這段與傳奇女神的隱藏交集，讓主持群小禎、黃嘉千與黃鐙輝聽了都直呼太不可思議。在黃韻玲在近年成為北流董事長之前，也是滾石唱片的打工仔。她表示，當年天天負責換水、洗茶杯、寄唱片，某天突然被老闆通知「準備發片當歌手了」，她才趕緊交接手頭上的雜務。更讓人驚訝的是，當年來接替她洗茶杯位置的「下一任工讀生」，就是後來在樂壇爆紅的歌壇天王周華健！黃韻玲笑稱，周華健後來的首張專輯《心的方向》整張專輯都是由她擔任編曲，兩人可說是很有緣分。其實黃韻玲一路走音樂的路，源自於她從小對音樂的執著與追星熱情。她表示，雖出身音樂世家，但曾因一堂 700 元的高昂學費與媽媽爆發衝突，被質疑學音樂要幹嘛。不過，從小不停寫歌的她心中有股單純的動力，不但是劉文正的鐵粉，更是鳳飛飛的超級迷妹。她曾為了送自己寫的簡譜，私自跑到鳳飛飛家樓梯口苦等，結果反而被鳳媽媽當場碎念：「快回家寫功課！」小時候的追星日常與17歲時被李宗盛邀請演唱《小畢的故事》主題曲而漸露頭角的機緣，最終都化為滋養她一路在樂壇耕耘的生活。