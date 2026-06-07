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效力日職NPB福岡軟銀鷹的徐若熙，今（7）日交流賽迎戰央聯第4的橫濱DeNA，個人本季第6場先發力拼第3勝。由於是客場出戰，徐若熙也迎來自高中後、生涯首度在職業賽場打擊的經驗，結果在不揮棒策略下，最後看6球進壘被三振，投手端則在第三局被牧秀悟敲出2分打點長打，前三局打完軟銀0：2落後橫濱DeNA。徐若熙本場一開局僅用2球讓蝦名達夫敲出游擊滾地球出局，再用3球三振橫濱DeNA當家球星牧秀悟，雖對佐野恵太投出保送，但隨後在隊友提醒下，合力在一二壘之間夾殺取得第3個出局。徐若熙第2局與前大聯盟強打筒香嘉智纏鬥到滿球數，用招牌指叉變速球取得三振，再讓宮崎敏郎、度会隆輝兩棒強打敲出滾地球出局。三局上徐若熙首度上場打擊，因為壘上無人2出局，沒有揮棒意願，最後看6球進壘被三振。徐若熙本場正面對決上月剛被軟銀交易到橫濱DeNA的前隊友尾形崇斗，軟銀打線前三局都遭到尾形崇斗動輒158公里火球壓制，兩隊前三局打完0：0平手。三局下徐若熙壞球走在前面，好不容易取得2出局，卻被投手尾形崇斗打出內野安打，隨後對蝦名達夫投出保送，對決牧秀悟時首球被打出二壘安打，一棒失掉2分，再被佐野恵太敲內野安打，一三壘有人時所幸讓強打筒香嘉智敲出飛球出局。