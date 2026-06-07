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台中捷運藍線經費爭議再擴大！民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（7）日指出，藍線預算自前市長林佳龍時期的981.49億元，在盧秀燕市長任內一路飆升至1,615億元，如今更傳出仍有千億元預算缺口，保守估計總成本將逼近2,615億、甚至上看3,000億元，形同林佳龍版本的3倍。周永鴻痛批，盧市府執政8年主線土建實質零進度，過去的開工典禮淪為政治秀，所謂的「財政紀律」更成了空話。周永鴻表示，盧市府上任後變更藍線路線、機廠位置與車站，導致整個綜合規劃必須重做，直到113年才獲行政院核定。光是路線變更與行政延宕，就讓藍線多花費634億元；去年更被發現機電標預算從351億元暴增至608億元。他直言，市府將預算暴增歸咎於「物價上漲」只是擋箭牌，真正主因是變更路線造成的工程延宕，「拖得越久、成本越貴」，市府正將施政延宕的代價轉嫁給市民承擔。除了預算飆升，周永鴻更憂心路網架構面臨破功。他引述捷工局說法指出，賸餘預算恐只能勉強蓋完B0至B9的海線路段，B10至B20的市區段恐面臨無錢可蓋的窘境。這意味著藍線未來將無法銜接綠線、無法紓緩台灣大道交通，台中捷運最核心的「十字骨幹」路網恐建不起來，其餘規劃中的機場橘線、屯區紫線及紅線進度也令人擔憂。同時間，中捷綠線本週在通勤尖峰時間，於48小時內連續發生兩次故障，半年來已累計達5次。周永鴻諷刺，盧秀燕過去宣稱捷運將「七線齊發」，結果卻是「現有的故障連連，新的一條都動不了」。周永鴻最後將矛頭指向國民黨台中市長候選人、現任立委江啟臣。他強調，藍線的千億缺口已成為下任市長無法迴避的爛攤子，江啟臣作為盧秀燕的子弟兵與市長參選人，面對捷運預算一再追加，至今卻沒有任何主張與要求。周永鴻呼籲，捷運路網攸關台中未來20年的發展，要選市長的人不能再繼續沉默。台中市政府捷工局表示，中捷藍線是市民期待的重大建設，目前高架段已公告招標、地下段同步辦理細部設計，市府將以2034年完工為目標，依核定期程持續推動。捷工局指出，近年營建成本全面上升，全國各縣市捷運工程均面臨成本調整壓力。以捷運工程而言，工資成本約占工程項目三成，技術人員實際工資行情明顯上升，部分主要工程項目預算增幅達60%至90%，水電環控工程項目漲幅甚至超過120%；另因移工短缺、潛盾工班不足及施工風險提高，相關稅什費也有調整情形。捷工局表示，參考其他縣市經驗，重大捷運工程均可能因市場環境及工程條件變化調整經費與期程。以高雄捷運黃線工程為例，曾因發包及市場因素調整總經費與期程，最初行政院核定總經費 1,442.37 億元，最終核定為2368.58億元，增加926.21億元，行政院也曾要求高雄依市場行情覈實編列工程經費。目前藍線地下段細部設計已邁入期末報告階段，經費估算將較先前更為精準。市府後續將依細設成果、發包市場行情及工程需求，依規提送中央審議，並爭取合理補助。