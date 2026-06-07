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▲未來一周全台有雨，特別是周二、周三，受到滯留鋒面、西南氣流影響，將會是雨勢最強的時段。（圖／中央氣象署）

午後變天！今（7）日下午開始，對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布「大雨特報」，北部、南部、宜蘭地區及中部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。7日下午至7日晚上臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區氣象署預報員曾昭誠指出，今明兩天主要受西南風影響，中南部持續有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部上午多雲，但午後須防範局部雷陣雨，尤其是大台北平地、各地山區有大雨，明天隨著鋒面逐漸接近，整體水氣與降雨範圍將進一步擴大，南部及午後的大台北地區甚至有「短延時豪雨」發生的可能。曾昭誠提醒，周二、周三將是未來一周降雨最劇烈的時段，受到滯留鋒面及西南氣流的雙重影響，北部、中南部將出現旺盛對流，不僅有陣雨或雷雨，更伴隨大雨及豪雨發生。其中，嘉義以南山區，要慎防豪雨以上等級的強降雨可能帶來的危害。