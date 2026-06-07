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世界巨星大谷翔平今（7）日面對洛杉磯天使，揮出本季第11轟，進帳2分打點，在場上看似無敵的二刀流、場下風度翩翩圈粉無數球迷的大谷翔平，稍早卻被拍到於休息室被疑似蟑螂的生物嚇到當場舉手手，還躲到球僮赫雷拉（Javier Herrera）身後，靠著隊友帕赫斯（Andy Pages）用球棒猛砸解圍後，大谷翔平也對於罕見失態舉動、露出尷尬笑容回應，球迷見狀全笑翻，「你也有今天阿」、「嚇到花容失色超好笑」大谷翔平本場打出6月首轟，也是近7戰、33打席中第一支全壘打，首打席內野安打也幫助道奇展開9分大局，終場9：2大勝天使。大谷翔平今年以二刀流開季，投打兩端都有精彩發揮，本場賽後打擊率回升到3成，另有11支全壘打、35分打點和6次盜壘成功。作為投手出戰10場，取得6勝2負的戰績，防禦率為0.74，在場上堪稱無敵存在。本場轉播單位也捕捉到有趣鏡頭，道奇休息區意外出現疑似蟑螂的不速之客，還停在大谷翔平身前，起初是球僮埃雷拉先發現，嚇到大動作跳起，大谷翔平隨後發現後也嚇到高舉手手，隨後跑到埃雷拉身後，來自古巴的隊友帕赫斯則淡定地用球棒化解危機。有趣畫面賽後在社群引發熱議，有球迷就笑說，終於找到大谷翔平的致命弱點，居然是蟑螂，「嚇到花容失色超好笑」、「那支球棒不能用了」、「亞洲家長：怎麼大一個人還會怕蟑螂喔？」