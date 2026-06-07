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台中市外勤消防分隊冷氣老舊與內部節電政策引發爭議。市議員陳俞融檢視消防局相關數據指出，目前外勤分隊949台冷氣中，高達26.87%機齡已逾10年；市府不思加速編列預算汰換老舊耗電機型，反限制冷氣使用時段、甚至強迫調整床位併寢。陳俞融強調，113與114年度消防電費預算皆有數10萬元賸餘，市府不應本末倒置，用犧牲基層同仁舒適度的方式來換取節電績效。陳俞融出示消防局近3年的電費統計資料指出，近年消防局的電費預算編列充足，實際上均有結餘。其中，113年度八個大隊與特搜合計電費預算1725萬元，年底實支數為1648元，結餘達76萬餘元；114年度預算同樣編列1725萬元，實支數1699萬餘元，到年底亦有25萬元的賸餘。陳俞融質疑，既然帳面上連續兩年有結餘，基層消防員卻仍強烈反映分隊嚴格限制冷氣使用，顯示市府高層恐緊盯用電指標施壓，導致基層分隊因流於數字考核而縮衣節食，進而影響第一線同仁執勤後的休息與睡眠品質。陳俞融進一步分析外勤分隊的冷氣機齡數據。目前外勤分隊冷氣設備共計949台，其中機齡5年以下有284台，占29.93%；逾5五年至10年為410台，占42.20%；而機齡超過10年的老舊冷氣則高達255台，占26.87%。陳俞融表示，全市消防分隊有超過2成7的空調屬於耗電老舊機器，這才是耗電的根本原因。市府未能從源頭加速編列預算全面汰換硬體，反而將節電壓力轉嫁給基層，作法流於表面。此外，陳俞融亦揭露消防局的書面回覆資料，公文中坦承為了「避免一人一寢造成能源耗損」而調整床位配置。他認為，這證實了相關單位的管理思維仍停留在用犧牲基層權益來爭取節電績效。雖然消防局已於今年6月1日緊急發文通報各單位「不得強制規範使用時段」，但陳俞融強調，若不從根本的心態與硬體進行改善，基層福利仍可能被變相犧牲。她呼籲市府「莫讓節電凌駕健康」，並強烈要求市府應編列專款，將現有255台使用超過10年的老舊冷氣全面汰換為一級變頻節能空調，用科學、合理的方式落實綠能政策，將健康的休息環境還給台中的打火英雄。台中市消防局表示，已要求各單位不得強制規範冷氣使用時段，並持續改善外勤分隊冷氣設備使用情形。消防局指出，每年均編列預算購置一級節能冷氣設備，並逐步辦理汰舊換新。目前各分隊逾10年冷氣設備均可正常使用，後續也將持續爭取預算，加速設備汰換，改善外勤分隊生活環境，同時兼顧同仁使用需求及節能管理。