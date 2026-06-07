韓國天團SUPER JUNIOR（SJ）成員崔始源，因為家境殷實被封為「K-POP最強富二代」，過去甚至在團體續約時，打算拿出500億韓元（約台幣10.6億）帶成員一起離開SM娛樂，不過這樣的富二代私下消費卻意外親民，日前甚至被捕捉搭經濟艙回韓國，在飛機上還幫隔壁的乘客搬行李，讓網友直呼：「他人好好喔！」

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崔始源搭飛機坐經濟艙！嚇壞粉絲：微服出巡

昨（6）日一名網友在Threads發文寫下：「他人好好，還幫其它女乘客把行李拿下來。」同時附上一張隔壁好人乘客的照片，沒想到仔細一看竟然是SJ的崔始源，這位平常以家裡有錢到可以買下SM娛樂有名的富家少爺，竟然帶著口罩乖乖坐在經濟艙裡，不過帥氣多金氣質可完全沒有被口罩給擋住。

根據了解，崔始源本次來台灣是為了戲劇拍攝，一開始預計是從7月來台待到9月，突然間6月初無預警出現在台灣嚇瘋不少粉絲，而他也好好把握住了自己在台灣的時間，昨日還現身台大體育館參加了師妹Red Velvet Irene演唱會，同門情誼讓粉絲超感動。

始源搭經濟艙的影片曝光後，也嚇壞許多粉絲，「崔議員坐經濟艙？」、「他連虎航都搭過了」、「微服出巡」、「可能又吃蛋糕錯過飛機了」、「崔議員你那個腿坐經濟艙不擠嗎！」、「崔小開竟然沒坐商務」、「我昨天甚至在他旁邊等行李，還認不出來對不起」、「好羨慕可以坐在他旁邊的人。」


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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...