（更新時間15:01，大雷雨警戒新增宜蘭）

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▲西南風加上午後熱力作用，容易激發午後對流，大台北、基隆、各地內陸與山區，下午至晚上要注意顯著雨勢。（圖／中央氣象署）

中央氣象署今（7）日下午發布「大雷雨國家級警報」，受到午後對流、西南風帶來水氣影響，請民眾注意短延時強降雨，特別是大台北地區，可能伴隨較強陣風、閃電落雷，《NOWNEWS》也透過本文持續更新全台大雷雨動態。宜蘭縣基隆市、臺北市、新北市、桃園市氣象署預報員曾昭誠指出，今明受西南風影響，中南部持續有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部上午多雲，但午後須防範局部雷陣雨，尤其是大台北平地、各地山區有大雨，明天隨著鋒面逐漸接近，整體水氣與降雨範圍將進一步擴大，南部及午後的大台北地區甚至有「短延時豪雨」發生的可能。曾昭誠提醒，周二、周三將是未來一周降雨最劇烈的時段，受到滯留鋒面及西南氣流的雙重影響，北部、中南部將出現旺盛對流，不僅有陣雨或雷雨，更伴隨大雨及豪雨發生。其中，嘉義以南山區，要慎防豪雨以上等級的強降雨可能帶來的危害。