（更新時間15:01，大雷雨警戒新增宜蘭）中央氣象署今（7）日下午發布「大雷雨國家級警報」，受到午後對流、西南風帶來水氣影響，請民眾注意短延時強降雨，特別是大台北地區，可能伴隨較強陣風、閃電落雷，《NOWNEWS》也透過本文持續更新全台大雷雨動態。
🟡14:58發布大雷雨警訊
📌持續時間至15時58分
📍警戒區域
<臺北市>--松山區、中山區、中正區、大同區、萬華區、內湖區、士林區、北投區
<新北市>--板橋區、三重區、中和區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區
<桃園市>--龜山區
🟡14:51發布大雷雨警訊
📌持續時間至15時51分
📍警戒區域：宜蘭縣
🟡14:31發布大雷雨警訊
📌持續時間至15時31分
📍警戒區域：基隆市、臺北市、新北市、桃園市
🟡14:04發布山區暴雨
📌持續時間至16時04分
📍警戒區域：桃園市復興區、新北市三峽區、新北市石碇區、新北市新店區、新北市烏來區
氣象署預報員曾昭誠指出，今明受西南風影響，中南部持續有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部上午多雲，但午後須防範局部雷陣雨，尤其是大台北平地、各地山區有大雨，明天隨著鋒面逐漸接近，整體水氣與降雨範圍將進一步擴大，南部及午後的大台北地區甚至有「短延時豪雨」發生的可能。
曾昭誠提醒，周二、周三將是未來一周降雨最劇烈的時段，受到滯留鋒面及西南氣流的雙重影響，北部、中南部將出現旺盛對流，不僅有陣雨或雷雨，更伴隨大雨及豪雨發生。其中，嘉義以南山區，要慎防豪雨以上等級的強降雨可能帶來的危害。
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📌持續時間至15時58分
📍警戒區域
<臺北市>--松山區、中山區、中正區、大同區、萬華區、內湖區、士林區、北投區
<新北市>--板橋區、三重區、中和區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區
<桃園市>--龜山區
🟡14:51發布大雷雨警訊
📌持續時間至15時51分
📍警戒區域：宜蘭縣
🟡14:31發布大雷雨警訊
📌持續時間至15時31分
📍警戒區域：基隆市、臺北市、新北市、桃園市
🟡14:04發布山區暴雨
📌持續時間至16時04分
📍警戒區域：桃園市復興區、新北市三峽區、新北市石碇區、新北市新店區、新北市烏來區
曾昭誠提醒，周二、周三將是未來一周降雨最劇烈的時段，受到滯留鋒面及西南氣流的雙重影響，北部、中南部將出現旺盛對流，不僅有陣雨或雷雨，更伴隨大雨及豪雨發生。其中，嘉義以南山區，要慎防豪雨以上等級的強降雨可能帶來的危害。