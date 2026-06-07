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▲綾瀨遙（左）獲得素顏排行榜冠軍，北川景子（右）則獲得第二名。（圖／翻攝自IG@harukanoisekai_official、X@KKeiko_official）

日本知名網站「Rankingoo」近日進行了「不化妝也漂亮的女明星」的投票活動，共有5747來自各年齡層的男女性參與投票，排行榜也已出爐。沒想到超人氣女神新垣結衣、北川景子都輸了，冠軍竟是41歲、日前登上坎城紅毯大方展現皺紋的綾瀨遙。本次排行榜的第一名，由41歲的凍齡女神綾瀨遙以603票的高票拿下，綾瀨遙在22歲的年紀出演經典日劇《魚干女又怎樣》爆紅，至今仍是她的代表作之一。不過時隔近20年，現已41歲的綾瀨遙美貌絲毫沒變，就算日前在坎城影展大方露出眼角的魚尾紋，也只是讓她的美貌變得更加成熟、有韻味，不管是素顏還是濃妝都能輕鬆駕馭。第二名則是已當媽的39歲北川景子，她的美貌沒有隨著歲月流失，獨特的五官與輪廓依然深邃，下顎線條也非常明顯，讓她就算素顏也依然有強大氣場。第三名是33歲吉岡里帆，她以無瑕疵的肌膚與精緻五官，成為人人稱羨的素顏美女之一。29歲「福岡第一美女」今田美櫻以洋娃娃般的大眼睛，與超好的膚質，獲得了第四名。而日劇女神代表之一、37歲的新垣結衣以不變的清純美貌、清新透亮的膚質，在這次排行榜中獲得了第五名，「國民老婆」稱號當之無愧。第六名到第十名則分別是川口春奈、廣瀨鈴、石原聰美、有村架純、白石麻衣，皆以獨特美貌獲得了大眾的喜愛。