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短影音塑造負面印象 印度真實樣貌遠比想像多元

印度文明深刻影響東南亞 從吳哥窟到泰國王室皆可見蹤跡

佛教傳播路線塑造東南亞宗教版圖

初訪印度可從「金三角」開始

提到印度，許多台灣民眾腦海中浮現的往往是擁擠街道、衛生環境不佳或網路短影音中的獵奇畫面。NOWnews與央廣合製的Podcast 節目《東南亞夯什麼》最新一集邀請到長期研究東南亞、印度的資深旅遊作家黃偉雯來分享印度的不同面貌。事實上，印度不僅是全球人口大國，更是深刻影響東南亞宗教、文化與文明發展的重要源頭，其影響力至今仍可在東南亞各地清楚看見。黃偉雯近日出版新書《印度模樣》，透過旅遊見聞與歷史研究，帶領讀者重新理解這個經常被誤解的國家。她在《東南亞夯什麼》中表示，自己自2001年起開始接觸印度相關研究，2003年SARS疫情後首次赴印度旅行，自此對印度產生濃厚興趣。黃偉雯指出，台灣社會長期關注美國、日本、韓國與中國，對印度及東南亞國家的認識相對有限。近年來，許多人對印度的印象更來自社群媒體與短影音平台。她認為，中國與印度近年在地緣政治及經濟領域存在競爭關係，加上2020年中印邊境衝突後，中國網路上大量出現帶有負面色彩的印度影片，進一步加深華語世界對印度的刻板印象。黃偉雯表示，印度確實存在貧困與環境衛生問題，但若只透過獵奇影片認識印度，將難以看見其科技發展、都市建設與文化創新的另一面。她認為：「印度的樣貌取決於你想看見什麼。」若只是為了追求流量，自然會選擇拍攝最極端、最衝擊的畫面，而非一般印度人的日常生活。黃偉雯認為，印度最大的特色在於其多元性與複雜性。她指出，無論是在台灣看到的印度工程師、在國外遇見的印度移民，或是親自到印度旅行所接觸的人事物，都只是印度的一個面向，「每個地方都有很多不同的樣貌，應該先試著理解，再決定是否喜歡。」除了現代印度的發展外，黃偉雯認為，印度對東南亞最大的影響其實來自數千年的文明交流。她指出，歷史課本經常提到東亞的「漢字文化圈」，但較少提及同樣重要的「印度文化圈」。事實上，印度教與佛教文化曾沿著古代海上貿易路線傳播至整個南亞與東南亞地區。例如柬埔寨的世界遺產吳哥窟，便是印度教文明的重要代表；越南中部的美山聖地則是昔日占婆王國留下的印度教遺跡。在印尼，雖然現今是全球最大穆斯林國家，但爪哇島上的婆羅浮屠與普蘭巴南寺廟群等世界遺產，都反映出印度教與佛教曾長期主導當地文化。至於台灣民眾熟悉的泰國，其王室所使用的「拉瑪」稱號便源自印度史詩《羅摩衍那》，而廣受信眾崇拜的四面佛，其原型則是印度教神祇梵天。黃偉雯表示，今日東南亞許多宗教儀式、宮廷文化、神話故事甚至建築藝術，都能追溯至印度文明的影響。談及宗教傳播時，黃偉雯指出，佛教在釋迦牟尼圓寂後逐漸分化並向不同地區擴散。其中經由斯里蘭卡傳入緬甸、泰國、寮國與柬埔寨的體系，形成今日東南亞主要信仰的南傳佛教；而傳入中國後則逐漸發展成為漢傳佛教，並影響台灣、日本與韓國。她表示，東南亞現今的宗教樣貌，正是數千年來印度宗教思想與在地文化相互融合的結果。對於有意前往印度旅遊的民眾，黃偉雯建議首次造訪者可先選擇跟團，並以7至10天行程為宜，讓身體逐漸適應當地飲食與環境。她推薦最經典的「金三角路線」，包括首都新德里、擁有世界知名泰姬瑪哈陵的阿格拉，以及有「粉紅城市」之稱的齋浦爾。這條路線不僅能欣賞泰姬瑪哈陵等世界遺產，也能深入體驗印度王公文化、歷史建築與多元宗教特色，被視為認識印度最適合的入門行程之一。黃偉雯強調，印度既不是外界想像中的完美國度，也不如網路影片所描繪般單一。隨著印度在全球經濟與地緣政治的重要性持續上升，外界或許更需要以開放角度重新認識這個擁有悠久歷史與龐大文化能量的國家。