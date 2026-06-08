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▲黃鐙輝說小孩一開始都沒有自己的專屬房間，他也很不捨，這才決定變賣股票買房。（圖／翻攝自 TVBS財經YouTube）

階段 執行策略與預期目標 初期積累（第1-5年） 將約3200萬的本金全力鎖定在年化報酬率約15%的市值型資產（如0050或S&P 500）。 中期去槓桿（第5年） 預計資產將滾存至6436萬元，此時可一次性結清3200萬的房貸，讓財務歸零無負擔。 長期領息（第10-15年） 將剩餘資產調整為「6成股票、4成債券」的黃金防禦配置，轉入高股息ETF與債券。屆時預估每月可創造45萬元的現金流，且整體資產每年還能增值230萬元，輕鬆超越原訂目標。 理財新手怎麼做？專家建議：先靠股市放大本金再買房



最後，陳威良也為還沒有第一桶金的年輕人提出中肯建議。由於台股長期的年均複合成長率高達12%至15%，遠勝房地產5%至6%的漲幅以及普遍停滯的薪資。因此，小資族應採取「先買股、再買房」的策略，先利用股市的爆發力將資產本金放大，等到實力足夠時，再進場挑選理想的房屋。



最後，陳威良也為還沒有第一桶金的年輕人提出中肯建議。由於台股長期的年均複合成長率高達12%至15%，遠勝房地產5%至6%的漲幅以及普遍停滯的薪資。因此，小資族應採取「先買股、再買房」的策略，先利用股市的爆發力將資產本金放大，等到實力足夠時，再進場挑選理想的房屋。



黃鐙輝為了給女兒更寬敞的成長環境，2024年時，不惜出清手上的台積電股票換取買房頭期款。雖然隨後台股大盤與台積電股價雙雙創下新高，但他坦言並不遺憾。如今他轉向更為穩健的市值型ETF「0050」，並巧妙運用高達3000萬的房貸進行利差配置，規劃在15年內打造未來每月30萬元的被動收入。對此，財經專家陳威良在節目中表達肯定，並同步為小資族開出「先股後房」的置產方針。黃鐙輝今年1月在理財節目《財經鈔能力》中分享，因應家庭空間需求，他在台積電波段股價約1000元時果斷獲利了結，順利買下位於南港、總價近5000萬元的70坪住宅。儘管台積電後續一路上演噴出行情、飆破1835元，他依舊保持平常心，強調為家人提供避風港的價值遠勝股市獲利。對此，分析師陳威良在該節目中點出，資產配置必須貼合個人與家庭的實質需求。他認為房產帶來的「情緒價值」與安定感是無價的，只要全家達成共識，將資金從證券市場移往不動產是非常合理的決定。談到投資心路歷程，黃鐙輝透露自己過去也曾沉迷於技術線型與籌碼面分析。疫情期間曾因好運在防疫概念股等「小鬼股」上嚐到甜頭，卻也經歷過無量跌停的慘痛教訓；隨後在熱門航運股「長榮」的驚濤駭浪中好不容易解套，這讓他大徹大悟，明白「欲速則不達」的道理，進而自封「巴菲特輝」，將核心策略轉向追求長線複利。他目前選擇將資金鎖定在市值型ETF 0050，主要看中兩大優勢。首先是「分散個股風險」避開單一企業可能面臨的巨大波動與心理壓力。再來是「持續參與半導體紅利」，由於0050的最大權重仍是台積電，這讓他即便是賣了個股，依然能以更穩健的形式參與台積電的成長。除了投資標的轉變，黃鐙輝的財務思維也有了180度大轉變。過去他傾向不背負貸款、甚至曾嘗試用全額現金購屋，但現在他精算發現，若房貸利率僅2%出頭，而0050的長線年化報酬率有機會達到5%至10%，這中間的利差就是極佳的財富槓桿。他笑稱，現在非但不怕背負3000多萬的房貸，反而視之為銀行對其信用與還款能力的肯定。他將這筆貸款資金投入0050，藉由「借低投高」的財務邏輯，讓資產穩定增值，而非急著還清本金。針對黃鐙輝設定「15年後月領30萬」的目標，專家陳威良在《財經鈔能力》節目中提出了優化版的「方案B」財務時程表：