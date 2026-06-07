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效力於日本北海道火腿鬥士的台灣強投古林睿煬今日在二軍先發登板，面對新潟天鵝之皇，繳出五局無失分的好表現，合計僅被敲兩支安打、飆出八次三振，在退場時火腿保有2：0的領先，古林睿煬成為勝投候選人。這場比賽的一大焦點，莫過於古林睿煬與新潟天鵝之皇隊陣中、前火腿隊台灣名將陽岱鋼的同場對決。古林睿煬今天在場上與台灣大前輩陽岱鋼共交手兩次，在這兩次關鍵的對決中，古林睿煬皆站上風，成功壓制了陽岱鋼的打擊發揮。古林睿煬今天全場被敲出的2支安打，全都是由新潟隊第五棒高山俊所擊出。然而每當高山俊敲安上壘後，古林睿煬都能立刻穩定下來，連續兩次讓下一棒的陽岱鋼分別擊出游擊方向滾地球與投手方向滾地球，並與隊友配合化解危機，製造雙殺。在展現危機處理能力的同時，古林睿煬在此役也展現了火球威力。古林今日最快球速達到153公里，而這顆全場最快的速球，正是出現在他與陽岱鋼進行第二個打席的正面對決之中。