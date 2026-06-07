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民眾黨主席黃國昌在新書《向光前行》，回憶在時力擔任立委時上凱道抗議《勞基法》，稱約凌晨4時許閉目養神，「但當再張開眼睛時，Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」，將前時代力量立委洪慈庸捲入輿論風暴，被網友留言酸「靠弟弟過世才升級當立委」不忍了，親自留言反擊「我在這邊，怎麼了嗎？」。近年來淡出政壇的洪慈庸，因黃國昌出版的新書再度被關注，更牽扯出當年剛歷經流產等內幕；近日在她分享的彰化鹿港在地隱藏版美食中，竟出現網友留言表示，她是靠著弟弟洪仲丘事件才當上立委，甚至質疑她對於軍中受虐事件只是嘴巴說說，從來不關心的。留言一出，洪慈庸親自回覆：「我在這邊，怎麼了嗎？我擔任立委期間，軍中的受虐事件，找我的哪一件你說得出來我沒有協助的？你有來請求協助而我置之不理嗎？」洪慈庸也在留言中感嘆，「有些人不知道，真正的關心與做事，不是只出一張嘴巴」，不少網友也紛紛留言替她打氣，建議直接封鎖帳號，避免影響心情，不避過度理會惡意言論。