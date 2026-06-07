NVIDIA 執行長黃仁勳日前在韓國首爾與《英雄聯盟》T1 戰隊、人氣選手 Faker 同框，並送出一張由兩人親筆簽名的 RTX 5090 顯示卡。活動結束後，幸運得主近日在社群平台曬出這張全球唯一的夢幻神卡，引發大量網友朝聖，更有人笑稱「根本用掉一輩子的運氣」。

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這張被網友戲稱為「價值百萬美元」的全球唯一神級顯卡，被韓國網友幸運抱回家後，得主也馬上在社群平台曬出開箱照，只見金色公版 RTX 5090 上同時擁有黃仁勳與 Faker 兩大傳奇人物親筆簽名，貼文一曝光立刻吸引大批玩家朝聖，留言區幾乎被羨慕聲浪洗版。

▲黃仁勳（左）與Faker（右）共同展示簽名版一起抽出價值百萬的RTX 5090。（圖／T1）
▲黃仁勳（左）與Faker（右）共同展示簽名版一起抽出價值百萬的RTX 5090。（圖／T1）
不少網友看到照片後直呼「這根本是無價收藏品」、「把一輩子的運氣都用在這次抽獎了」、「比中樂透還誇張」。由於RTX 5090本身已是目前市場上最頂級的顯示卡之一，再加上黃仁勳與 Faker 雙重簽名加持，也讓這張顯卡的收藏價值瞬間飆升，成為近期電競圈最受矚目的話題之一。

有趣的是，得獎者在活動當天被黃仁勳詢問目前使用哪張顯卡時，竟回答自己還在使用 RTX 2070。黃仁勳聽完當場露出驚訝表情，笑著調侃說：「那是古董中的古董了！你該買新顯卡了，我需要賺錢」幽默發言逗樂全場，如今這位玩家不但成功升級，還直接一步登天獲得全球獨一無二的 RTX 5090 簽名版。


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...