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2026高雄市長選舉最新民調顯示，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%，民進黨參選人賴瑞隆為40.3%，兩人差距僅0.6%。對此，國民黨台北市議員鍾沛君認為，賴瑞隆此役非常危險，且會落到這種局面，有很大機率是民進黨在高雄的初選傷痕沒有完全被彌補。據《TVBS》4日公布的最新民調顯示，有88.8％高雄市民表態年底選舉會前往投票，針對藍綠高雄市長人選支持度，柯志恩為39.7％，賴瑞隆40.3％，兩人相差僅0.6個百分點，且有19.9%市民未決定意向。對此，鍾沛君昨（6）日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，賴瑞隆氣急敗壞說民調是假的，稱民調樣本數為1207，非常詭異，但民進黨提名辦法顯示，縣市長民意有效樣本不可少於1200個，而最新民調樣本數大於民進黨部的初選規定數據，「賴好意思說非常詭異？」，這場五五波的PK盤，讓民進黨高雄市黨部以及賴瑞隆嚇出一身冷汗，鍾沛君認為，賴瑞隆得想看看自己的問題有多大，民眾對陳其邁的喜愛超越對砂石的厭惡，但仍無法蓋掉對賴的陌生或不喜愛，現任高雄市長陳其邁的施政滿意度無法平行轉移給賴瑞隆，顯見此役非常危險，會有這樣的現象，同黨同志跑行程有沒有真的借力使力幫助賴是一大關鍵，很大機率是民進黨在高雄的初選傷痕沒有完全被彌補。上述調查由TVBS民意調查中心執行，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行市內電話號碼隨機抽樣（RDD）。調查時間為 115 年 5 月 27 日至 6 月 2 日晚間，以及 5 月 30 日下午，共成功訪問 1,207 位 20 歲以上戶籍設在高雄市的民眾。在 95% 信心水準下，抽樣誤差為 ±2.8 個百分點以內。原始資料並依據內政部 114 年底高雄市人口結構進行性別、年齡、地區及教育程度加權處理。