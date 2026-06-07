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效力於MLB洛杉磯道奇隊的大谷翔平，近日在球場休息室被一隻蟑螂嚇到的畫面全被轉播出去，只見身高193公分的他當場高舉雙手、整個人彈開逃跑，最後靠隊友安迪帕海斯（Andy Pages）拿球棒「開殺」才成功解除危機，大谷翔平才終於露出安心笑容。更鬧的是，現場主播還超投入幫忙配音，一邊大喊「OH！」、「啊！」還狂喊「Get it Andy！」整段轉播笑翻超多觀眾。一段道奇比賽休息區畫面在Threads發酵，主播突然驚呼：「A big cockroach in the dugout apparently！（休息區裡好像有一隻超大的蟑螂）」下一秒，大谷翔平直接雙手高舉往後跳開，其他球員也跟著高速逃離現場，畫面亂成一團，這時安迪帕海斯先試圖用腳踩，後來乾脆拿起球棒補刀，主播則全程超激動配音：「Get it Andy！」、「Oh...Oh...」、「啊！！」情緒完全配合安迪的動作，整個畫面通通LIVE出去。網友也全笑瘋，狂刷留言：「帕海斯球棒不是這樣用的！」、「這轉播配音太可愛了」、「請尊重一下球棒啊！居然把球棒當掃把」、「無辜的球棒，笑死」、「那是拿來打全壘打的！」、「終於找到大谷翔平的弱點了」、「這弱點在大谷翔平身上超可愛！」反應超熱烈。還有不少人分析，大谷翔平會這麼怕蟑螂其實不意外，除了出生的岩手縣水澤市本來就不太有蟑螂之外，他過去效力於北海道日本火腿鬥士，當地本來就幾乎看不到大型蟑螂，甚至還流傳過「北海道沒有蟑螂」的都市傳說。不過後來也有人出面澄清，僅是很少並非沒有，因此推測大谷翔平平常真的很少接觸到蟑螂，才會出現這麼真實的驚恐反應。