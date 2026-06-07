運價連續6週走高！最新一期SCFI指數5日出爐，本週大漲154.75點至2526.48點，漲幅6.02%，其中四大航線中，以美西線上漲幅度最多。

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觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2605美元，較前期上漲130美元，漲幅5.25%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3832美元，較前期上漲82美元，漲幅2.19%；美西線每FEU（40呎櫃）為4552美元，較前期上漲403美元、漲幅9.71%；美東線每FEU（40呎櫃）為5741美元，較前期上漲408美元，漲幅7.65%。

其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價4615美元，上漲153美元，漲幅3.43%；南美線（桑托斯）每箱運價6965美元，上漲910美元，漲幅15.03%；東南亞線（新加坡）每箱運價648美元，上漲41美元，漲幅6.75%。

業者表示，受到中東地緣政治風險、年度合約定價、航線重整，以及油價與美國內陸運輸成本攀升等因素影響，航商自6月起陸續調漲海運運價及燃油附加費，以因應營運成本壓力。

以6月上半月現貨市場每40呎櫃參考報價來看，美西線約4350至4850美元，美東線約5550至6050美元，歐洲線則約4300至4500美元。

此外，受地緣政治、能源價格波動及航線調整影響，部分航線艙位供給趨緊，運價波動幅度擴大。隨著節慶假期前備貨需求升溫，企業客戶對海運艙位及替代運輸方案的需求同步增加。市場傳出，部分航商計畫於6月下半月進一步調漲美國線運價，每40呎櫃喊漲約1500美元，不過實際漲價幅度能否完全落實，仍有待後續市場觀察。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...