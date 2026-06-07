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國民黨主席鄭麗文訪美打出「和平牌」，疾呼國民黨將扮演兩岸與區域和平的「搭橋者」。對此台灣基進黨議員參選人吳欣岱揭露，鄭麗文與曾因介入美選遭美媒踢爆具中共統戰部旗下官員身分的俞國梁用餐並交換台灣資訊，並以此自稱「搭橋者」恐非保護台灣，而是讓中共影響力走進台灣，譴責此舉形同替強盜修路進自家，呼籲必須有人站在橋頭把關。吳欣岱表示，大家可能不知道鄭麗文訪美時身旁坐了誰，這位坐在鄭麗文不遠處的人正是俞國梁，台灣人可能沒聽過這個名字，但他的「豐功偉業」值得好好介紹。在2021年波士頓市長吳弭的選舉中，曾被踢爆有中國勢力介入，而去年公開的調查報告指出，俞國梁過去就曾替波士頓市長募了30萬美元，向麻州審計長捐了3000元，之後順利被任命進州政府委員會。美國人一度以為他是熱心的社團領袖，直到美國媒體查出並踢爆他的「多重身份」。吳欣岱指出，俞國梁在檯面上是「波士頓國際傳媒諮詢公司」的創辦人。但在檯面下，他透過自己領導的華人社團，替吳弭募集超過三十萬美元的競選資金。然而，根據中共官方媒體、黨務文件，以及俞國梁自己領導的社團紀錄，他同時被列名為中共統一戰線工作部（統戰部）旗下機構的官員，還替中國政府在美國招募人才。吳欣岱說，不僅如此，俞國梁同時也是「新英格蘭華人聯盟」的主席與「北美杭州同鄉會」的會長。強調這些組織在美國官方已受到注意，因為長期與中共統一戰線工作部的海外網絡保持密切互動，更頻繁參與中國在美國境內舉辦、以擴張政治影響力為目的的各類活動。這就是中國統戰的隱秘行動，從文化活動、政治募款，一步步走進政府單位。吳欣岱疾呼，如今鄭麗文卻和這位統戰人士同桌用餐，並交換關於台灣的資訊。現在鄭麗文大言不慚地宣稱國民黨將扮演「搭橋者」的角色，認為那座橋恐怕不是為了保護台灣，而是讓中共的影響力順著她走進台灣。最後吳欣岱強調，不是蓋橋就是好事，沒有人會想替強盜修一條走進自家的路。她重申，台灣現在最需要的，是有人能站在橋頭替全體人民嚴格把關。