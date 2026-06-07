財政部115年統一發票盃路跑活動，今（7）日上午在台南市安平區觀夕平台登場，吸引逾萬跑者熱情參與，由財政部莊部長翠雲、合庫金控林董事長衍茂、台南市黃市長偉哲聯袂鳴槍開跑，為這場兼具健康與公益盛事揭開序幕。大會今天共募集逾21萬張發票，全數捐贈20社福團體。
財政部統一發票盃路跑活動，今年邁入第17年，由財政部與合庫金控攜手主辦，規劃了10K挑戰組與3K休閒組。今早，跑者自漁濱路出發，沿途路線串聯了安平燈塔、四草大橋及濱海景觀，參賽者一邊為健而跑，一邊飽覽台南明媚風光，歡度快樂假日。
除了賽道上的熱血奔馳，主辦單位在會場規劃了豐富活動，有舞台節目輪番上摸彩活動更祭出最大獎iPhone 17Pro 256G等超值好禮，另外，現場特別設置「雲端發票與行動支付體驗區」，推動數位生活新趨勢 。
活動透過寓教於樂方式，鼓勵民眾在消費時主動索取統一發票 。同時，大力推廣民眾下載「財政部統一發票兌獎APP」，善用載具儲存雲端發票，並多加利用社福團體捐贈碼，將愛心化為實質力量 。
在財政部、合庫金控與全民熱烈響應下，今天成功募集了218178張發票，全數捐贈給台南市私立天主教美善社會福利基金會 、私立明輝社會福利慈善事業基金會、ihope愛希望全人關懷協會、私立天主教瑞復益智中心等20個社福團體，將大眾愛心與關懷傳遞到社會每個需要角落。活動空拍精華：https://reurl.cc/mpKjbG
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活動透過寓教於樂方式，鼓勵民眾在消費時主動索取統一發票 。同時，大力推廣民眾下載「財政部統一發票兌獎APP」，善用載具儲存雲端發票，並多加利用社福團體捐贈碼，將愛心化為實質力量 。