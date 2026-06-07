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▲金佳垠（如圖）平常在台灣最喜歡吃芒果冰和麻辣鍋， 她希望有天可以跟家人分享在台灣吃到的美食。（圖／記者邱曾其攝影）

▲韓籍啦啦隊成員金佳垠（如圖）平常忙於球場上應援工作，私底下的她也想抽空拍VLOG，記錄台灣各地風景，還有和各地台灣人練習說中文。（圖／記者邱曾其攝影）

中華職棒樂天女孩的韓籍應援成員金佳垠，來台發展已滿9個月，今（7）日受邀出席台隆手作館活動，擔任超正「一日店長」，被問到未來在台灣還有什麼想挑戰的清單時，她興奮透露自己正在密謀帶家人環島旅行，但她也很誠實表示，其實現在還不會開車，之後也想在台灣學開車、考駕照，等順利拿到駕照後，就要帶著家人環島看美景。關於金佳垠超狂的考照環島夢，由於身為樂天女孩的她目前比較熟悉的只有主場桃園跟台北而已，希望中南部的粉絲趕快動起來，推薦給女神更多台灣好玩、好開車的地點。金佳珢也表示，如果家人真的來了，她會帶著家人吃她在台灣最喜歡的芒果冰和麻辣火鍋。除了載家人環島，金佳垠表示，她其實也一直很想挑戰拍VLOG記錄美食，如果真的可以環島，她還可以和各地台灣人聊天，順道練習中文，到時也再拍成影片和粉絲分享。今日台北氣溫35度，許多粉絲依舊早早來卡位，金佳垠也很貼心地向粉絲喊話：「謝謝大家今天這麼熱還來到現場，希望大家多吹電風扇消暑。」在挑選風扇命定色時，她更毫不猶豫地直呼：「我最喜歡『乾燥玫瑰』。」當被問到如果把自己的生活形容成一個「舒適圈」，目前最幸福、最舒適的狀態是什麼時，金佳垠露出招牌甜笑表示：「最幸福就是跳完舞回家，洗個熱水澡、開著冷氣，一邊吹著FUNY風扇、一邊看影片，這就是我的舒適圈！」