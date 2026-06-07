（更新時間15:20，新增新北土城區 、 五股區）受到午後對流、西南風帶來水氣，今（7）日下午全台各地都開始降下大雨，基隆市、臺北市、新北市、桃園市等北部縣市也被氣象署列入大雷雨警訊範圍。經濟部水利署也在下午15點發布最新淹水警戒範圍，一級警戒包含 三峽區、 樹林區 、 新莊區 、 板橋區。

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▲基隆市、臺北市、新北市、桃園市等縣市被氣象署列入大雷雨警訊範圍。（圖／翻攝畫面）
▲基隆市、臺北市、新北市、桃園市等縣市被氣象署列入大雷雨警訊範圍。（圖／翻攝畫面）
⚠️淹水警戒範圍
 

一級警戒 : 三峽區（時雨量71毫米） 、 樹林區（時雨量70毫米） 、 新莊區（時雨量50.5毫米） 、 板橋區（時雨量49.5毫米）

二級警戒 : 土城區 、 五股區

▲經濟部水利署今（7）日15點發布最新淹水警戒範圍。（圖／水利署）
▲經濟部水利署今（7）日15點發布最新淹水警戒範圍。（圖／水利署）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

▲板橋雙十路二段道路上已經有明顯積水，機車行駛過激起超大水花。（圖／翻攝Threads@13karamusic）
▲板橋雙十路二段道路上已經有明顯積水，機車行駛過激起超大水花。（圖／翻攝Threads@13karamusic）
新北淹水災情整理

新北市議員黃淑君表示，目前板橋府中有人通報淹水，已經通報消防局跟板橋區公所確認狀況，有任何需要服務，麻煩0929953807。


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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...