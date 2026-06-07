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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近年訪台5次，卻沒有見總統賴清德，針對政府喊出2034年前保證不缺電時，僅回應「Maybe（也許）」；對此，前立委郭正亮認為，黃仁勳在乎大陸市場、在乎中國大陸政府的看法，所以會避諱做一些會引發中國大陸政府不愉快的動作。郭正亮6日在《台海政情室》節目中分析，黃仁勳在乎大陸市場，在乎中國大陸政府的看法，所以會避免做些引發中國大陸政府不愉快的動作，比如他在蔡英文執政時也多次來台，但也沒有跟蔡英文見面。郭正亮表示，不是只有黃仁勳，台灣美僑商會有一次邀請蔡英文去演講，會後很多人就沒有跟蔡英文合照，因為他們在大陸有工廠，企業界會考慮大陸政府的看法。郭正亮透露，蔡英文有次參加台北市的電腦展COMPUTEX，黃仁勳也在場，有記者問黃仁勳，雙方沒有合體、合照，對蔡英文的看法是什麼？黃仁勳回答，「She is fantastic」，不想得罪人，可是他懂政治的敏感點，所以迴避。