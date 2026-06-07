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黃國昌的書「跟柯文哲裝不熟」！吳靜怡：簡直像是科幻小說

黃國昌、柯文哲「政壇塑料兄弟」！吳靜怡：明明彼此瞧不起

民眾黨主席黃國昌日前發表新書惹議，時事評論員吳靜怡6日狠酸，黃國昌的書不僅像科幻小說，他和民眾黨前主席柯文哲就是政壇塑料兄弟，明明彼此瞧不起，但還要演得互相欣賞，一起為不知道誰撰寫的新書開口說謊。吳靜怡在臉書發文表示，當民眾黨成功拿下五席不分區、讓時代力量成為沒有黨團的小黨之後，柯文哲曾問過她「怎麼把時代力量殲滅？」，她回應「併購比殲滅更強」，柯又問「怎麼能辦到併購？」，她告訴柯「就是『黃國昌』，反正有經驗，他既然喜歡權力交換，就看拿什麼跟他換！」。吳靜怡直言，黃國昌的書簡直像是科幻小說，補充一下黃在書本裡，2019年一副跟柯文哲不熟、沒談過的樣子，當年她在北市府電梯遇到黃的中間人，之後黨內會議，她也是擬定了方針來拉攏昌粉支持民眾黨，但說真的，黃身邊操作網軍幕僚根本不知道這私下的運作，瘋狂出征民眾黨。吳靜怡表示，她發現了「國昌蟑螂」在臉書、論壇有大量側翼帳號，帳號輿論重複度高，連IP位址關係鏈都被她查出來，所以還是有轉告黃國昌的友人，操作網軍真的要「適可而止」，不然不要合作了，哪有黃是英雄，民眾黨是狗熊的道理。吳靜怡分析，時代力量為何在黃國昌帶領下走向泡沫化，是因為黨主席表面上不想變小綠，但透過管道尋求私下面見，黃國昌不一定親自出馬怕被發現，就透過身邊的人，從賴清德、蔡英文、柯文哲都有接觸，談的都不是時代力量的存活擴大，大概都是憑他「黃國昌」可以為大家帶來多少支持。吳靜怡直言，偏偏黃國昌實際的外溢效應當時已經非常的差，因為太多的數據和網軍都是操作出來的，所以也沒什麼人在乎黃，「對我而言，就是玩玩兩個禮拜話題即可拋，更不需要安排他和任何民眾黨的人同框露面」。吳靜怡狠酸，黃國昌和柯文哲簡直就是「政壇塑料兄弟」，明明彼此瞧不起，但還要演得互相欣賞，「唯一比較真實的，就是彼此都喜歡民調假老二吧？真不虧，塑料；看著他們兩個一起為不知道誰撰寫的新書開口說謊，蠻好笑的，愚蠢至極」。