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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近年五度造訪台灣，期間皆未與總統賴清德會面。針對政府承諾2034年前保證不缺電一事，黃仁勳也僅低調回應「Maybe（也許）」。對此，前立委沈富雄在政論節目中分析指出，黃仁勳是刻意避開與賴清德會面，主要考量在於不希望引發政治麻煩，且心中仍看重中國大陸市場。沈富雄在《少康戰情室》節目中表示，黃仁勳相當精明，對於台灣的缺電狀況心中早有計算，因此面對賴清德剛從「非核家園」主張轉變的態度，黃仁勳並無意涉入。他提到，雖然傳出政府有意透過台電董事長曾文生邀請黃仁勳聚餐並參觀電廠，且黃仁勳在台行程滿檔，多次宴請供應鏈合作夥伴、走訪寧夏夜市，卻始終未與總統碰面，顯見是刻意避開。針對賴清德政府強調的「非紅供應鏈」，沈富雄認為黃仁勳的立場不同，黃仁勳固然稱讚台灣供應鏈舉世無雙，但若有機會，同樣會爭取中國大陸的「紅色供應鏈」；沈富雄進一步分析，目前輝達的財務報表尚未包含中國大陸市場，包括 H200、Blackwell 以及 Vera Rubin 等產品目前都未銷往中國，但黃仁勳對此念念不忘，並有信心中國市場未來仍會回頭購買輝達的產品。因此，黃仁勳選擇不惹麻煩，刻意在台期間避開具政治色彩的會面。此外，沈富雄也在節目中表達對黃仁勳的關心，看見黃仁勳滿頭白髮，感嘆其輝達股票的價值都是黃仁勳付出青春與生命換來的，讓人感到相當不捨。