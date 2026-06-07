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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲昨（6）日在比賽中段代跑第4棒陳鏞基，後續3打數敲出3安、4分打點，生涯在4棒打擊率高達8成33，前役賽後獅隊總教練林岳平聽到這項數據時嚇一跳，笑說會參考看看。結果陳傑憲今（7）日解鎖生涯首次先發第4棒，餅總告訴記者，「你不是推薦我第四棒嗎？既然都推薦了，擔任指定打擊減輕他的負擔。」陳傑憲則笑說很期待，「今天這樣排，就試試看結果會是如何，我抱持很期待心情，去面對今天的比賽。」陳傑憲職棒生涯僅以4棒的身份出賽3場，且全是替補上陣，加上前役3打數3安打、4打點，共累積6打數5安打、8打點，打擊率高達8成33。前役賽後，《NOWnews》記者告知餅總這項驚人的數據，餅總聽到後笑說，「真的喔？謝謝，我回去思考看看。」結果今日賽前餅總受訪時，告訴在場媒體陳傑憲此役扛先發第4棒，「你不是推薦我第四棒嗎？既然都推薦了，擔任指定打擊減輕他的負擔。」餅總進一步表示，「今天也是主場，也是他要秀的時候吧。重點是指定打擊，讓（蘇）智傑守外野。」陳傑憲今日正式解鎖職棒生涯先發第4棒，賽前練習結束後，陳傑憲笑說，「我今天看到陣容排出來，全部人都在看我，我想說在看我什麼，結果是第4棒、DH，還不錯欸。」陳傑憲坦言，以目前獅隊的隊形，誰打4棒都一樣，「近幾年，最有可看性的第4棒，一定是（林）安可，他這幾年在中心棒次這麼穩定。」陳傑憲表示，對自己而言，打4棒的攻擊模式不會改變，「這是總教練參考媒體的建議，感謝讓我解鎖生涯第1次。」陳傑憲笑說，完全不知道自己打4棒有超猛數據，「這麼厲害喔！希望上去打，能夠為球隊建功，即便第4棒，也不會變換型態。」陳傑憲回憶，前次打4棒已經是旅日就讀共生高校時期，但大多時間仍是以3棒為主，「可能因為我是『俊足』，打第4棒太可惜，今天這樣排，就試試看結果會是如何，我抱持很期待心情，去面對今天的比賽。」