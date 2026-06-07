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腦麻生寫出 6 級分佳作！回憶「矯正鞋是光榮印記」

▲心測中心挑選出的優秀樣卷中，最具獨特性的就是一名腦麻考生以「矯正鞋」為主題的創作。（圖／國中教育會考官網）

▲考生最後以「它，是我的故事，應該活在光芒裡」作為結尾，展現出走出陰霾、正向積極的人生觀。（圖／國中教育會考官網）

寫作測驗成績兩極化！6 級分與 0 級分雙創近年新高

▲國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表。（圖／教育部提供）

國中會考成績於 6 月 5 日正式公布，2026 年國文寫作測驗題目為「賦予事物新面貌」，最終一共有 1262 人拿到最高的 6 級分。其中，有一名患有腦性麻痺的考生，以自身經歷寫出「矯正鞋是光榮印記」，內容深深感動評審，並獲選為今年的優秀樣卷範本。今年度獲得評審肯定的 6 級分好文章當中，最具獨特性的一篇，是一名腦麻考生以為主題的創作。該名考生在整理家中雜物時，發現了自己舊的矯正鞋，隨後回想從小必須換穿一雙又一雙矯正鞋的艱辛歷程。長大後偶然在儲藏室看到那些破舊、散發異味的舊鞋，原本想將其丟棄；但後來轉念一想，不該把這些過往視為「黑歷史」，於是將矯正鞋一雙雙擦拭乾淨、整齊排列出來。而這篇作文最後以「它，是我的故事，應該活在光芒裡」作為結尾，展現出走出陰霾、正向積極的人生觀，獲得評審高度肯定。除了這篇感人肺腑的作品，還有另一位獲得 6 級分的考生，分享了與父親的溫馨互動。該考生將免洗筷改造成「諸葛連弩」，當成品完成並發射的那一刻，湧現的不只是成就感，更是珍貴的童年記憶。根據台師大心測中心統計，今年度國文寫作測驗的成績呈現「兩極化」趨勢，滿分與零分的人數皆有顯著增加：針對今年成績兩極化的現象，國中教育會考閱卷代表、文藻外語大學應用華語文系教師林雪鈴指出，今年的寫作題目貼近生活，學生相對容易取材，整體表現其實相當不錯。但拿到 0 級分的考生，多半只是單純抄寫或改寫了試題本上的 3 個示例，而沒有依照題目要求寫出自身的實際經驗與感受，因此無法獲得分數。