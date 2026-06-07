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▲標槍飛彈在俄烏戰爭中，重創俄軍裝甲部隊。（圖／記者呂炯昌攝）

第三作戰區持續於宜蘭地區實施「無人機實彈射擊暨天馬操演」，軍方日前在社群平台發布FGM-148標槍（Javelin）飛彈實彈射擊短影音，由於飛彈尾焰熄滅，導致飛彈飛行軌跡消失，但靶船隨後發生爆炸，引起部分人士與側翼質疑演習造假。對此，陸軍今（7）日發布「一秒未剪」影片反擊，強調這是因為標槍飛彈具備的「頂攻模式」。陸軍今日在中華民國陸軍臉書粉絲團發布「一秒未剪」影片，還原當天的射擊實況，並強調這是「頂攻模式」，一秒未剪，尾焰消失，但飛彈精準命中目標。FGM-148標槍飛彈於2002年問世，飛彈彈體重11.8公斤、發射器重6.4公斤，有效射程75至2500公尺；採紅外線成像導引，具備射後不理導引方式，使射手在發射後能夠隱蔽起來，降低遭攻擊風險，因而深獲軍人喜愛。標槍反坦克飛彈具備智慧攻擊模式，對裝甲車輛採用頂部攻擊的飛行模式，攻擊較薄的車頂裝甲，但也可用直接攻擊模式攻擊建築物或防禦陣地，也可以攻擊低飛的直昇機。標槍飛彈每枚造價約6萬美金(約180多萬台幣)，曾在2003年伊拉克戰爭中重創伊拉克的T-72與大陸製69式戰車。在俄烏戰爭中，標槍飛彈也曾重創俄軍戰車部隊。標槍飛彈使用國包括美國、澳洲、法國、英國、捷克、立陶宛、巴林、沙烏地阿拉伯、印度與中華民國等國。2002年，國防部花費3千900萬美元購買40具標槍發射器與360枚標槍飛彈，2013年漢光29號演習中，曾於澎湖五德地區進行公開射擊。2008年，美國再度通過對台灣20具標槍發射器與182枚以上標槍飛彈軍售案。2025年，美國政府對台70具標槍發射器與1050枚標槍飛彈的軍售案，進入通知國會程序。