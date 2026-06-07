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國民黨主席鄭麗文訪美，日前在社群平台開心介紹水陸兩用鴨子船，直呼「只有在波士頓才看的到喔」，被網友酸爆2010高雄就有了，對此立委林俊憲表示，這個連高雄有水陸兩用的鴨子船鄭麗文不知道，稱鄭麗文也選過高雄立委，「實在是非常離譜」。對於鄭麗文嗨喊水陸兩用鴨子船「只有在波士頓才看的到」，林俊憲說，連高雄有水陸兩用的鴨子船都不知道，實在是非常離譜，稱鄭麗文也選過高雄立委，而且這鴨子船，從2010年就在高雄登陸，在高雄就看得到。林俊憲表示，這次的鄭麗文訪美，處處有讓人驚奇的地方。包括他被美國媒體節目主持人，稱為「北京的人」、「中共的人」，基本上如果台灣政治人物，被貼上紅色標籤，一定會非常的緊張憤怒，但鄭麗文不一樣，鄭麗文的紅色標籤是自己貼在自己頭上，更不斷強調她見過習近平，習近平認證過的人。因為見過習近平，所以今天份量就提高了，「是鄭麗文，自己往自己臉上潑紅漆」。林俊憲說，台灣政治人物如果被稱呼為「中共的人」，絕對會很憤怒，那這鄭麗文不一樣，思維跟大家不一樣，因為鄭麗文反而喜歡這樣被稱呼，現在要走的一條是，台灣的政治人物的路線，從右到左幾乎都塞滿了人，所以鄭麗文要走的這一條，只有她敢走這條路。林俊憲認為這是無所得無所失，鄭麗文沒有什麼可以輸的，就是拚拚看，拚命要別人認為，她就是習近平的人，就是中共的頭號喜歡的人，這個標籤，不只自己往自己臉上貼，還希望別人都這樣來貼她。鄭麗文跟大家不一樣，不會緊張也不會生氣，反倒很喜歡這樣被稱呼，這就是她現在的政治操作，就是鄭麗文現在要走的路。