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民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，暗指包含洪慈庸在內的昔日時代力量夥伴抗爭到一半「人就不見了」，被外界視為在批鬥昔日戰友，引發熱議。對此，董事長樂團貝斯手林大鈞6日深夜發文表示，自己10年前曾幫黃國昌助選，略懂命理的他當時便對黃國昌說，「你的面相在未來似乎會遇到許多政敵，政壇路可能會走的比較辛苦⋯」，沒想到一語成讖，只是敵人是曾經的夥伴。2015年黃國昌放棄中研院終身聘，宣布代表「時代力量」政黨參選汐止區立委，林大鈞昨夜在臉書發文表示，當時民進黨出錢出力出人輔選，除了許多大咖站台助講，在當地深耕多年且民調領先的沈發惠不只禮讓這一席立委，還拼命幫忙拉票，而董事長樂團也是那時助選的表演團體之一。林大鈞透露，有次活動結束後，他們剛好跟黃國昌一起去停車場取車，自己突然跟黃國昌說，「你的面相在未來似乎會遇到許多政敵，政壇路可能會走的比較辛苦⋯」，其實自己也很訝異當時為何會對黃國昌說出這些話，因為他對命理也僅止於皮毛而已。林大鈞感嘆，「萬萬沒想到的是，多年後黃國昌所樹立的敵人，就是當初曾經幫過他的這些人，我想這應該是我人生中做過最懊悔的事情之一。」