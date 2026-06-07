我是廣告 請繼續往下閱讀

徐若熙今（7）日客場交手橫濱DeNA，先發主投6局僅失2分，連續2場繳出優質先發，由於是首度造訪央聯主場，徐若熙也拎著球棒解鎖職業生涯首度「二刀流」體驗，面對前隊友火球男尾形崇斗，結果2次打擊都被三振，一共花費對手9球，第2次打擊時連續鎖定2顆150公里火球出棒，但都揮空收場，徐若熙也露出招牌笑容。徐若熙本場首打席出現在三局上，由於2出局、壘上無人，避免受傷情況下採用不揮棒策略，結果尾形崇斗控球失準，竟投到2好3壞才解決上場拿香拜拜的徐若熙。第五局，徐若熙迎來本場第2次打擊機會，這次是1出局、壘上無人，1好球後徐若熙鎖定150公里偏高速球揮空，下一球151公里再度積極出棒，結果再度揮空三振，徐若熙退場時也露出有些無奈的笑容，讓球迷全笑翻，「熱個身，你丟那麼快幹嘛」、「做到了纏鬥的效果」、「真的又可愛又好笑又詭異 我笑瘋了」徐若熙自加入中職以來，生涯從未有打擊機會，但他在就讀新明國中時期，一度是球隊當家游擊手，直到升上平鎮高中後，才專職於投手，雖然本場「二刀流」打擊端完全沒碰到球，但也留下戴上頭盔走進打擊區、還揮棒落空的難得畫面。