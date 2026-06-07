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▲未來一周全台有雨，特別是周二、周三，受到滯留鋒面、西南氣流影響，將會是雨勢最強的時段。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署發布「大雨特報」，北部、南部、宜蘭地區及中部、花蓮山區有局部豪雨、大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

▲時雨量對人體感受，只要超過30毫米以上，路面就會開始明顯大範圍積水。（圖／中央氣象署）

今年最強梅雨滯留鋒面預計明（8）日接近，不過今（7）日下午受到熱對流、西南風影響，在北台灣已經出現極端降雨，中央氣象署預報中心科長林伯東指出，今天「新北樹林」已經出現91毫米的「時雨量」。林伯東提醒，這場午後降雨預計晚間6、7點左右暫緩，明天鋒面接近影響，一直到周三（6月10日）搭配西南氣流，各地降雨時間會更長、更劇烈。林伯東說明，今天下午2點多到3點多，雙北地區的降雨來到高峰，不斷有中小尺度對流在空中發展，並帶來短時間豪雨、明顯的雷聲和閃電，新北樹林時雨量達91毫米最多，宜蘭大同也有75毫米，台北最高時雨量則是萬華的40毫米。氣象署說明，時雨量就是「60分鐘雨量累積」，由於短時間內很大的雨勢，容易造成積淹水、土石流等災害，因此氣象署的豪大雨特報，也會針對這種宛如雨彈轟炸型的降雨特別進行示警，當時雨量超過40毫米時，就會特別強調「短延時強降雨」的影響。📌10~20毫米：降雨聲明顯、說話不容易聽到，在外撐傘腳會被淋濕。📌20～30 毫米：傾盆大雨，開車即使將雨刷調到最快，視線仍然不良，撐傘部分身體也會被淋濕的程度，路邊地勢較低處也會開始積水。📌30～50 毫米：雨勢已經很激烈，像倒水桶一般，路面會開始明顯大範圍積水。📌50～80 毫米：雨的感受就像瀑布一樣，撐傘已經幾乎沒有用了，開車視野非常差，且已經超出一般城市排水系統的負荷。📌80毫米以上：猛烈的程度讓人感受到壓迫感和窒息感，好像天空快掉下來一樣，會發生很多災害如大範圍淹水、土石流等。📌100 毫米以上：極端等級，極易致災！