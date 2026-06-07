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打線能否串聯發揮？突破天使投手群封鎖？

希恩能否展現壓制力？

天使打線能否攻下更多分數支援投手？

投手群能否壓制道奇打者的長打火力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間6月8日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上洛杉磯天使的比賽，此戰道奇將推出希恩 (Emmet Sheehan)先發，而洛杉磯天使則是推出索利安諾（José Soriano）。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（42勝23敗）vs洛杉磯天使（24勝41敗）比賽時間：台灣時間6月8日（一）早上04:10✅道奇觀戰焦點：道奇今日推派希恩先發，近幾戰狀況有稍微下滑，近三戰並沒有收下勝投且皆有失分，本戰將力拼本季第四勝;而打線方面，道奇昨日在首局大爆發，全隊一輪猛攻打下九分，盼本戰也能繳出好表現。觀戰重點：✅天使觀戰焦點：天使投手群昨日在首局就遭到道奇打線擊潰，單局爆炸狂失9分，今日能否壓制長打火力驚人的道奇線將成為關鍵觀戰重點：MLB賽程（台灣時間6/8）01:35 海盜 VS 勇士01:35 白襪 VS 費城人01:35 紅襪 VS 洋基01:37 金鶯 VS 藍鳥01:40 水手 VS 老虎01:40 光芒 VS 馬林魚02:10 運動家 VS 太空人02:10 皇家 VS 雙城02:15 紅人 VS 紅雀02:35 守護者 VS 遊騎兵03:10 釀酒人 VS 落磯03:15 國民 VS 響尾蛇04:10 大都會 VS 教士04:10 道奇VS 天使08:10 巨人 VS 小熊📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇VS 天使🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台