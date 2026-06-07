美股主要指數上週五收黑，其中科技股與半導體類股跌勢較重，連帶影響台股期貨夜盤表現。財經專家葉育碩在臉書發文分析指出，此波修正與去年4月關稅議題引發的全面性股災有所不同，市場賣壓主要集中在AI、半導體及記憶體等先前漲幅較大的族群。
美股上週五殺聲隆隆
從美股表現來看，道瓊工業指數下跌1.35%，標普500指數下跌2.64%，仍屬正常修正區間；不過科技股跌幅明顯擴大，那斯達克指數重挫4.18%，費城半導體指數更大跌10.26%，創下近年少見的單日跌幅。
個股方面，美光（Micron）單日下跌13%，自高點回落超過20%，進入技術性修正區；SanDisk也下跌11%，距離前波高點回檔近20%。相較之下，台積電ADR跌幅約6.7%，距離歷史高點約9%，表現相對抗跌。
美股賣壓蔓延至台指期夜盤
葉育碩認為，市場目前並非否定AI產業長期發展前景，而是針對先前快速上漲的預期進行修正。由於台股近期漲幅高於美股，加上融資、當沖及槓桿資金明顯增加，在美股半導體類股重挫後，台股夜盤出現較大的賣壓。
觀察台股期貨夜盤走勢，台積電期貨一度跌停，台指期盤中跌幅超過4000點，雖然尾盤跌勢有所收斂，但市場普遍預期台股週一將面臨大幅開低壓力，不排除挑戰史上單日最大跌點紀錄。
葉育碩：後市留意「三大方向」
針對後市觀察重點，葉育碩指出，投資人可留意三大方向。首先是AI高本益比族群，由於先前漲幅較大、籌碼相對集中，短線波動風險較高；其次是基本面穩健的權值股，若企業獲利能力、產業地位及競爭優勢未出現變化，股價因市場情緒修正而下跌，可能成為長線投資人布局機會；第三則是防禦型產業，包括內需、食品、電信、公用事業等族群，在市場避險情緒升溫下，資金有機會流入相關標的。
葉育碩：重新檢視企業基本面與長期投資價值
葉育碩表示，若市場出現恐慌性下跌，投資人除關注帳面損益外，也可重新檢視企業基本面與長期投資價值。不過他也提醒，槓桿操作投資人須特別留意保證金風險，避免因市場劇烈波動而面臨額外壓力。
葉育碩認為，此次市場回檔並非企業基本面突然惡化，而是資金面與市場情緒共同作用所致。投資人難以預測市場何時出現修正，但長期投資的關鍵在於風險控管與資金配置，唯有留在市場中，才有機會參與未來反彈行情。
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從美股表現來看，道瓊工業指數下跌1.35%，標普500指數下跌2.64%，仍屬正常修正區間；不過科技股跌幅明顯擴大，那斯達克指數重挫4.18%，費城半導體指數更大跌10.26%，創下近年少見的單日跌幅。
個股方面，美光（Micron）單日下跌13%，自高點回落超過20%，進入技術性修正區；SanDisk也下跌11%，距離前波高點回檔近20%。相較之下，台積電ADR跌幅約6.7%，距離歷史高點約9%，表現相對抗跌。
美股賣壓蔓延至台指期夜盤
葉育碩認為，市場目前並非否定AI產業長期發展前景，而是針對先前快速上漲的預期進行修正。由於台股近期漲幅高於美股，加上融資、當沖及槓桿資金明顯增加，在美股半導體類股重挫後，台股夜盤出現較大的賣壓。
觀察台股期貨夜盤走勢，台積電期貨一度跌停，台指期盤中跌幅超過4000點，雖然尾盤跌勢有所收斂，但市場普遍預期台股週一將面臨大幅開低壓力，不排除挑戰史上單日最大跌點紀錄。
葉育碩：後市留意「三大方向」
針對後市觀察重點，葉育碩指出，投資人可留意三大方向。首先是AI高本益比族群，由於先前漲幅較大、籌碼相對集中，短線波動風險較高；其次是基本面穩健的權值股，若企業獲利能力、產業地位及競爭優勢未出現變化，股價因市場情緒修正而下跌，可能成為長線投資人布局機會；第三則是防禦型產業，包括內需、食品、電信、公用事業等族群，在市場避險情緒升溫下，資金有機會流入相關標的。
葉育碩：重新檢視企業基本面與長期投資價值
葉育碩表示，若市場出現恐慌性下跌，投資人除關注帳面損益外，也可重新檢視企業基本面與長期投資價值。不過他也提醒，槓桿操作投資人須特別留意保證金風險，避免因市場劇烈波動而面臨額外壓力。
葉育碩認為，此次市場回檔並非企業基本面突然惡化，而是資金面與市場情緒共同作用所致。投資人難以預測市場何時出現修正，但長期投資的關鍵在於風險控管與資金配置，唯有留在市場中，才有機會參與未來反彈行情。