美國俄亥俄州一場街頭慶典發生大規模槍擊事件！現場槍聲大作，至少12人中槍受傷，目前仍未逮捕任何嫌犯。
美聯社報導，槍擊事件發生在俄亥俄州托雷多（Toledo）當地時間6日傍晚的「老西區節」（Old West End Festival）。該活動是當地一年一度結合現場音樂表演與歷史建築導覽的盛大聚會，該街區擁有全美最大的維多利亞式房屋群之一，活動為期兩天。
槍手恐有2人 事發數小時仍在搜捕
托雷多警局副局長海芬南（Joe Heffernan）指出，初步研判當時至少有兩人開槍，且他們「很可能是朝著彼此開火」，結果不幸波及周遭無辜群眾。
槍擊案發生數小時後，警方仍未逮捕任何嫌疑人。當局強烈呼籲當時在慶典現場的民眾，主動提供手機拍攝的任何照片或影片，以協助警方尋找潛在的破案線索。
警方正在現場進行搜查，並要求民眾避開該區域。警方表示，為確保音樂節安全，已增派警力執勤，包括大量參與活動本身的休班警員。
12人中槍受傷 現場群眾倉皇逃竄
在12名中彈受害者中，有兩名傷者傷勢嚴重，目前仍處於危急狀態。受害者的年齡介於14歲至61歲之間，其中大多數為20多歲的年輕人。
多段被上傳至社群媒體的影片顯示，現場槍聲連響，大批民眾在驚恐中四處奔逃，隨後趕到的急救工作人員則在現場緊急救治多名顯然中彈受傷的民眾。
道路管制阻礙救援 目擊者回憶一連串槍響
托雷多消防局長阿姆斯壯（Allison Armstrong）表示，由於現場周邊實施道路管制，加上大量受驚嚇的民眾搶著駕車逃離，導致救護車一度難以抵達醫院。不過，緊急救難人員最終仍在1小時內，將現場所有傷患全數安全送醫。
目擊者貝瑞（Kevin Berry）驚恐回憶，當時他與朋友在植物園聽音樂，突然聽到一連串槍響，所有人都立刻趴倒在地上，再次抬頭就看見一把槍被扔在距離他不到約15公尺外的地面上。
曾接受過醫療訓練並在美國海軍（US Navy）服役的貝瑞（Kevin Berry），隨即在現場四處走動，尋找可能需要協助的人。他表示自己親眼看到至少5名身受槍傷的民眾，並補充說，「中彈的人分散在植物園區的各個角落。」
這片街區歷史悠久的街道如今已成犯罪現場，到處散落著槍擊事件中遺棄的運動鞋、塑膠杯和傾倒的保冰箱。這些物品屬於那些原本與朋友外出小酌、聽音樂，卻被迫四處逃竄尋找掩護的人。
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槍手恐有2人 事發數小時仍在搜捕
托雷多警局副局長海芬南（Joe Heffernan）指出，初步研判當時至少有兩人開槍，且他們「很可能是朝著彼此開火」，結果不幸波及周遭無辜群眾。
槍擊案發生數小時後，警方仍未逮捕任何嫌疑人。當局強烈呼籲當時在慶典現場的民眾，主動提供手機拍攝的任何照片或影片，以協助警方尋找潛在的破案線索。
警方正在現場進行搜查，並要求民眾避開該區域。警方表示，為確保音樂節安全，已增派警力執勤，包括大量參與活動本身的休班警員。
12人中槍受傷 現場群眾倉皇逃竄
在12名中彈受害者中，有兩名傷者傷勢嚴重，目前仍處於危急狀態。受害者的年齡介於14歲至61歲之間，其中大多數為20多歲的年輕人。
多段被上傳至社群媒體的影片顯示，現場槍聲連響，大批民眾在驚恐中四處奔逃，隨後趕到的急救工作人員則在現場緊急救治多名顯然中彈受傷的民眾。
托雷多消防局長阿姆斯壯（Allison Armstrong）表示，由於現場周邊實施道路管制，加上大量受驚嚇的民眾搶著駕車逃離，導致救護車一度難以抵達醫院。不過，緊急救難人員最終仍在1小時內，將現場所有傷患全數安全送醫。
目擊者貝瑞（Kevin Berry）驚恐回憶，當時他與朋友在植物園聽音樂，突然聽到一連串槍響，所有人都立刻趴倒在地上，再次抬頭就看見一把槍被扔在距離他不到約15公尺外的地面上。
曾接受過醫療訓練並在美國海軍（US Navy）服役的貝瑞（Kevin Berry），隨即在現場四處走動，尋找可能需要協助的人。他表示自己親眼看到至少5名身受槍傷的民眾，並補充說，「中彈的人分散在植物園區的各個角落。」
這片街區歷史悠久的街道如今已成犯罪現場，到處散落著槍擊事件中遺棄的運動鞋、塑膠杯和傾倒的保冰箱。這些物品屬於那些原本與朋友外出小酌、聽音樂，卻被迫四處逃竄尋找掩護的人。