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針對蘇巧慧陣營透過特定媒體公佈「自做」民調，並自稱民調微幅領先。李四川競選辦公室今（7）日表示，蘇陣營自做民調與坊間具公信力的民調公司目前民調結果皆不相同，蘇陣營操作方式更已被民進黨立委賴瑞隆說過的話打臉，若蘇巧慧自認選情樂觀，請大方公開民調細部數據，以供外界檢驗，否則如此違背常理的政治操作，就只是為了帶風向。李四川競選辦公室指出，只要是具公信力且禁得起檢驗的民調，團隊都會當作參考，根據長期追蹤新北市長民調的美麗島電子報民調數據，李四川維持小幅領先，其他媒體民調也顯示李四川維持小幅領先。而對於蘇陣營放出「自做」民調，民調專家、美麗島電子報董事長吳子嘉也有評論，此舉相當惡意，淪為一種宣傳工具。李四川競選辦公室表示，民調為選舉過程中的一種參考，對於具多年經驗、可受檢驗的民調公司及專家學者之意見，李四川及團隊都會當作重要參考，並持續深入29區，以具體有感政見，全力爭取市民支持。李四川競選辦公室也呼籲，對於近期蘇巧慧陣營議員、綠營名嘴以假訊息方式抹黑李四川，綠營側翼甚至以肉搜騷擾、公布住家地址、公開家人名字等方式，造成李四川家人及鄰居巨大壓力，蘇巧慧至今無半點譴責，請蘇巧慧別再與側翼造假抹黑、肉搜騷擾的手段站在同一邊，請停止相關惡劣行徑，回歸正當的選舉方式。